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«Світ має бачити правду»: Зеленський показав нові фото наслідків обстрілу Запоріжжя

Дар'я Самборська
glavcom.ua
«Світ має бачити правду»: Зеленський показав нові фото наслідків обстрілу Запоріжжя
Атака була здійснена з керованих ракет Х-22 і Х-59
фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Росія зруйнувала житлові будинки, у яких люди вночі просто спали

Російські загарбники в ніч 9 жовтня обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого загинули 12 осіб. Ще 49 людей, шестеро з яких – діти, перебувають у лікарні. Президент Володимир Зеленський зазначив, що світ має бачити злочини Росії в Україні й опублікував фото наслідків атаки.

«Світ має бачити правду. Ракетний удар по мирному населенню Запоріжжя. Зруйновані житлові та приватні будинки, у яких люди вночі просто спали, просто жили, ні на кого не нападали. Україна ніколи не хотіла цієї війни. Україна не робила нічого, щоб її спровокувати. Ми маємо справу з державою, яка не хоче миру. З державою-терористом», – написав Зеленський.

9 фото
На весь екран

Раніше Зеленський наголошував, що кожен терорист, який хто віддав і виконав наказ обстріляти мирних жителів, відповідатиме перед законом і перед людьми.

Нагадаємо, командування Повітряних сил Збройних сил повідомило, що атака була здійснена з керованих ракет Х-22 і Х-59. Загарбники випустили ракети з тимчасово окупованих Бердянська і Мелітополя. Більшість ракет влучила у приватні будинки та багатоповерхівки.

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Теги: Запоріжжя обстріл Володимир Зеленський ракета

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