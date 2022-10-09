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Зеленський відреагував на ракетний обстріл Запоріжжя

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Зеленський відреагував на ракетний обстріл Запоріжжя
Ракетний удар по місту стався вночі 9 жовтня
фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Президент наголосив, що за скоєне відповідатиме кожен терорист

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл житлових будинків у Запоріжжі, внаслідок якого загинули багато людей. Він також опублікував фото наслідків атаки.

«Знову Запоріжжя. Знову нещадні удари по мирних людях. У житлові будинки, просто посеред ночі. Уже зараз відомо про 12 загиблих. 49 постраждалих у лікарні, із них – шестеро дітей», – повідомив він.

Зеленський наголосив, що кожен терорист, який хто віддав і виконав цей наказ, відповідатиме перед законом і перед людьми.

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Що відомо про ракетний обстріл Запоріжжя

Окупанти вдарили ракетами по місту о другій годині ночі. За попередніми даними, п'ять приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждало. У результаті атаки зруйновано під'їзд багатоповерхового житлового будинку з першого по восьмий поверх. На місці працюють усі екстрені і профільні служби міста.

Місцева влада повідомляла про 17 загиблих. Рятувальники показали страшні кадри руйнувань.

Нагадаємо, ввечері 8 жовтня у Запоріжжі також лунали вибухи. Крім цього, 7 жовтня надвечір російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Теги: війна обстріл Владимир Зеленский Запоріжжя

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