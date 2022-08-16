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Зеленський пояснив, чому українців не попередили про вторгнення РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чому українців не попередили про вторгнення РФ
Мовчання влади дозволило уникнути масової еміграції
Офіс президента

Президент: «Якби я попередив – Україна протрималася б три дні» 

Україна через війну щомісяця втрачає від $5 до $7 млрд. Країна не витримала б таких витрат, якби широкий загал дізнався про наступ Росії ще в жовтні. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю The Washington Post.

«Якби ми це повідомили – а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, – тоді я б втрачав сім мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни напали, вони б нас забрали. Три дні. Загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають з країни», – сказав президент.

Глава держави зазначив, що мовчання влади дозволило уникнути масової еміграції та загалом втримати країну. І якби люди почали виїжджати з країни, то уряду України вже не було б.

«Ну, забудьте про нас. Була б політична війна всередині країни, тому що ми б не втрималися на 5-7 мільярдів доларів на місяць. У нас не було серйозних фінансових програм. На створеному росіянами ринку був дефіцит енергоносіїв. Нам не вистачало енергетичних ресурсів. Ми б не змогли вийти з цієї ситуації, і в країні був би хаос», – додав Зеленський.

Глава держави також зауважив, що весь грудень, січень і лютий українці виводили гроші з економіки. Влада при цьому, за його словами, не обмежувала цю можливість, поважаючи економічну свободу людей.

«Одна справа, коли хаос контрольований у військовий час – ти керуєш державою по-іншому. Ви можете відкрити кордон, закрити кордон, атакувати, відступати, захищатися. Ви можете взяти під контроль свою інфраструктуру. Інша ситуація, коли у вас немає військової ситуації чи надзвичайного режиму, а у вас є держава, якою керує величезна кількість різних чиновників та інституцій. А мінус 7 мільярдів доларів на місяць навіть без зброї – це вже велика війна для нашої країни», – підсумував президент.

Нагадаємо, триває 174-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України. На Краматорському напрямку ворог продовжував обстріли із артилерії різних типів поблизу Краматорська, Спірного та Івано-Дарʼївки. Веде наступ по напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дарʼївка, бойові дії тривають.

Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна війна в Україні

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