Вибухи в Криму: ЗСУ повідомили, яку техніку рашисти зберігали під Джанкоєм

Аеропорт Джанкой має у своєму розпорядженні велику кількість зенітних комплексів С-400 і вертольотів МІ-28Н

Рашисти зберігали близько 50 одиниць різної техніки

Незадовго до вибухів в районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО. Російські загарбники на аеродромі під Джанкоєм, де сьогодні пролунали вибухи, зберігали близько 50 одиниць різної техніки. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

У районі аеродрому поблизу Джанкоя було розгорнуто, за попередніми даними:

щонайменше 8 ЗРС С-400;

3 ЗРК С-300;

5 ЗРПК «Панцир-С1».

До того ж у районі залізничної станції «Азовська» проводилося розвантаження:

17 ББМ;

10 САУ «Гвоздика»;

7 САУ «Мста-С»;

2 САУ «Піон»;

3 РСЗВ БМ-21 «Град», а також боєприпасів.

«Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 ТПК (транспортно-пускові контейнери, - ред.)», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 серпня, на околицях Джанкоя в тимчасово окупованому Криму місцеві жителі почули звуки вибухів та побачили стовп диму. Попередньо інцидент стався на електропідстанції на території села Майське. На місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим.

Пізніше міністерство оборони РФ заявило, що причиною вибухів на околицях Джанкоя в окупованому Криму є нібито загоряння на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів.