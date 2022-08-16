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ЗСУ знищили майже 44 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили майже 44 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Загальні бойові втрати Росії на 16 серпня орієнтовно склали 43 900 окупантів
фото: Генштаб

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 150 російських військових та чотири рашистських танки. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 43 900 військовослужбовців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 16 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 43900 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків – 1880 (+4);
  • бойових броньованих машин – 4152 (+11);
  • артилерійських систем - 989 (+4);
  • РСЗВ – 263 (+2);
  • засоби ППО – 136 (+0);
  • літаків – 233 (+0);
  • вертольотів – 196 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 790 (+3);
  • крилаті ракети – 190 (+3);
  • Кораблі / катери – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3049 (+5);
  • спеціальної техніки – 92 (+0).
ЗСУ знищили майже 44 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати ворога фото 1

Нагадаємо, триває 174-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України. 

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Теги: війна втрати ворог окупанти Генштаб

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