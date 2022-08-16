На Донеччині тривають бої. Генштаб назвав «найгарячіші» місця

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 16 серпня

Триває 174-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 16 серпня.

Волинський та Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Відзначається проведення тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил Російської Федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Ворог обстріляв із артилерії райони Кам’янської Слободи Чернігівської області та Ходиного Сумської області.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу неподалік Костянтинівки, Ртищівки, Соснівки, Питомника та Руських Тишків.

На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження біля Грушувахи та Вірнопілля. Підрозділи противника вживають заходів щодо покращення логістичного забезпечення на зазначеному напрямку.

Донецький напрямок

На Краматорському напрямку ворог продовжував обстріли із артилерії різних типів поблизу Краматорська, Спірного та Івано-Дарʼївки. Веде наступ по напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дарʼївка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Білогорівка, Костянтинівка, Яковлівка та Зайцеве.

Підрозділи противника вели наступальні та штурмові дії у напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар. Тут українські воїни зупинили та відкинули окупантів назад. На напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака та Невельського. Веде наступ в напрямку Старомихайлівка – Невельське, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізкому напрямках зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новосілка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль, Павлівка, Новоандріївка, Привільне та Времівка.

Окупанти ведуть наступальні та штурмові дії в напрямку Солодке – Новомихайлівка, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку противник, окрім обстрілів із танків та артилерії вздовж лінії бойового зіткнення задіяв армійську і штурмову неподалік Біла Криниці, Андріївки та Лозового.

Спроба покращити тактичне положення штурмовими діями в напрямку Зелений Гай – Новогригорівка завершилась для ворога значними втратами та відступом.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

Наші перемоги

Наша винищувальна авіація патрулює повітряний простір України, а ударна - небезуспішно надає вогневу підтримку військам у визначених операційних районах. Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують систематично нищити скупчення живої сили і склади боєприпасів ворога.

Як повідомлялося, Повітряні сили України на півдні вдарили по двох опорних пунктах і районах скупчення техніки і окупантів.

Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України зірвали ворожу спробу прориву в одному з районів виконання завдань.