Зеленський розповів, для чого приїздив у Одесу

Ворог точно не диктуватиме умов у Чорному морі, запевнив президент

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне звернення до народу з Одеси, де перебував 2 липня із робочим візитом. Він розповів про причину свого приїзду на Південь.

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«Сьогодні – в Одесі, перш за все для того, щоб привітати наших воїнів Військово-Морських сил Збройних Сил України із їхнім професійним днем. Привітати – і подякувати за сміливість, за героїзм та за надзвичайно круті результати для України, які вони здобули та здобувають.

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Ворог точно не диктуватиме умов у Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатись до нашого українського Криму і до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатись до нашого Чорноморського узбережжя.

Разом – ми переможемо! Ніколи українські береги не терпітимуть окупантів. Слава всім нашим захисникам! Слава всім нашим захисницям! Я дякую тобі, Одесо, за цей день!», – сказав Зеленський.

Головне зі звернення президента

Сьогодні мав честь нагородити найкращих, привітав курсантів Інституту Військово-Морських сил нашої Одеської морської академії. Відвідав поранених воїнів у шпиталі. Бажаю всім якнайшвидшого одужання. І це було особливою честю для мене – залишити побажання на примірнику «Кобзаря», який супроводжує наших воїнів у боях ще з 14-го року.

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Була сьогодні також доповідь нашого командувача Військово-Морських сил віце-адмірала Олексія Неїжпапи, а також командувача ОСУВ «Одеса» генерала Москальова. І щодо безпекової ситуації зараз, і щодо наших стратегічних завдань – для нашого флоту, для нового напряму – флоту морських дронів – та для нашої берегової оборони. Все реалізуємо!

Я вітаю сьогодні й усіх цивільних працівників і працівниць українського морського та річкового флоту, усіх, хто забезпечує безпеку та роботу наших портів, нашу можливість попри російську блокаду Чорного моря давати життя українській економіці та з’єднувати нашу Україну зі світовими ринками. Дякую всім морякам, портовикам, судноремонтникам, дякую бізнесу, службовцям і, звичайно, кожному нашому воїну, який захищає безпеку українських портів, українських міст, українських берегів.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський перебуває в Одесі, де обговорив проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми.