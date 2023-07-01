Оцінювали загрози для станції: Зеленський провів засідання Ставки на Рівненській АЕС
Президент заслухав доповіді про ситуацію в регіоні та захист атомної станції від кіберзагроз
Президент Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки на Рівненській АЕС – оцінювали можливі загрози для станції. Відповідне відео глава держави поширив у Telegram.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов доповіли про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога.
Очільник МВС Ігор Клименко, голова ДПСУ Сергій Дейнеко та командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв – про посилення північного напрямку й охорону АЕС.
Зеленський також заслухав доповіді про ситуацію в регіоні та захист атомної станції від кіберзагроз.
Раніше США перекинули до Європи рідкісний літак моніторингу радіоактивного зараження WC-135 Constant Phoenix.
Також жодні ядерні погрози Росії не зупинять українських захисників на шляху де окупації українських територій. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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