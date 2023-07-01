Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Підвищення тарифів на воду: Зеленський відреагував

Надія Карбунар
glavcom.ua
Підвищення тарифів на воду: Зеленський відреагував
Зеленський відреагував на подорожчання води
фото: Офіс президента

Президент записав традиційне звернення до народу на фоні Рівненської АЕС

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне звернення до народу на фоні Рівненської АЕС. Тут глава держави 1 липня провів засідання ставки. Зеленський, зокрема, розповів про новий пакет санкцій, візит прем’єр-міністра Іспанії Санчеса, а також відреагував на підвищення тарифів на воду.

Далі – текст звернення повністю.

«Бажаю здоров’я, шановні українці, шановні українки!

Цей день ми завершуємо на Рівненщині – провів чергове виїзне засідання Ставки. Ключові питання безпеки у північних регіонах нашої держави, наші заходи на посилення безпеки. Все, що стосується і кордону, і наших сил ОСУВ «Північ», і українських стратегічних об’єктів – таких, як Рівненська атомна станція, на якій власне й відбулась Ставка.

Були доповіді розвідки, Головкома, командувача «Півночі», керівника прикордонної служби, міністра внутрішніх справ, голови обласної державної адміністрації Рівненщини щодо соціальних питань і потреб людей. Також була доповідь керівника «Енергоатома» Котіна, директора Рівненської АЕС.

Загалом детально пропрацювали не тільки все, що стосується фізичної безпеки наших стратегічних об’єктів та північних областей, а й таких чутливих питань, як кібербезпека.

Дякую кожному й кожній у Рівненській області й тут, на Рівненській АЕС, та по всьому периметру нашого північного кордону, хто дбає про безпеку України та наших людей.

Сьогодні ж опублікований черговий пакет санкцій України проти тих, хто допомагає Росії вести цю терористичну війну. Зокрема, є санкції проти майже 300 юридичних і майже 200 фізичних осіб. І це не лише громадяни Росії. Всі, хто у світі допомагатиме агресору, отримає відповідь України та всього світу.

Сьогодні з візитом в Україні був Прем’єр-міністр Іспанії Санчес. Дуже символічно – у перший день початку іспанського головування в Раді Євросоюзу. Це однозначно свідчить про нову реальність. Наш спільний європейський дім завжди не можна було уявити повноцінним без України. І зараз же ми досягли й на політичному рівні того, що європейські справи без України вже не розглядаються.

Цей візит пана Прем’єр-міністра Санчеса говорить і про пріоритети іспанського головування, і про нашу співпрацю. Я дякую тобі, Іспаніє, за підтримку – оборонну, політичну, економічну! Окремо хочу подякувати за повагу й допомогу нашим людям, які знайшли прихисток в Іспанії, рятуючись від бойових дій в Україні. Вірю, що скоро зможемо забезпечити всі необхідні умови, щоб наші люди поверталися додому, в Україну.

До речі, підписали сьогодні з паном Прем’єр-міністром Санчесом спільну заяву щодо підтримки європейської та євроатлантичної перспективи України, і це вже 21-ша така заява, тобто більшість підтримала нашу перспективу, зокрема і в питанні про членство в Альянсі… Бельгія, Данія, наші друзі з Естонії, Італія, Ісландія, Іспанія, Канада, це Латвія, це Литва, Нідерланди, Німеччина, це Норвегія та Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Чорногорія та Швеція. Дякую всім вам!

Вдячний і тим державам, із якими в нас поки немає подібних спільних підписаних заяв та декларацій, але які абсолютно чітко підтримують Україну на шляху в НАТО, а отже, підтримують наближення реального миру в усій Європі. Дякую!

І ще одне.

Сьогодні з’явилося повідомлення від Нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. І вони будуть.

Слава Україні!»

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не порадившись із урядом.

Нагадаємо, з 1 липня українцям доведеться більше платити за воду. НКРЕКП встановила нові тарифи практично для всіх водоканалів країни. Суми в квитанціях зростуть у середньому на третину.

До слова, з 30 червня в Україні почали діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу, які майже вдвічі перевищують ціни до підвищення.

Теги: Польща Фінляндія Данія Іспанія Норвегія українці Литва Володимир Зеленський Словенія Латвія Ісландія Італія Німеччина міністр санкції Канада Словаччина Нідерланди Бельгія Румунія кібербезпека

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрпошта» підвищує тарифи на пересилання по Україні та за її межами
Відсьогодні «Укрпошта» підвищує тарифи на посилки
Сьогодні, 06:29
У середині літа на українців чекає кілька важливих подій
Скасування карантину та різке підвищення тарифів: що зміниться із 1 липня
Сьогодні, 05:00
Із 1 липня українцям доведеться більше платити за воду
«Рішення неприйнятні»: Шмигаль зробив заяву щодо тарифів на воду
Сьогодні, 18:21

Події в Україні

Підвищення тарифів на воду: Зеленський відреагував
Підвищення тарифів на воду: Зеленський відреагував
Оцінювали загрози для станції: Зеленський провів засідання Ставки на Рівненській АЕС
Оцінювали загрози для станції: Зеленський провів засідання Ставки на Рівненській АЕС
«Стріляємо в екстрених випадках». Окупант поскаржився на нестачу озброєння (перехоплення)
«Стріляємо в екстрених випадках». Окупант поскаржився на нестачу озброєння (перехоплення)
Окупанти намагаються стримати ЗСУ на Запорізькому та Херсонському напрямках – Генштаб
Окупанти намагаються стримати ЗСУ на Запорізькому та Херсонському напрямках – Генштаб
В Україні почали курсувати потяги з жіночими купе: чи є попит на квитки
В Україні почали курсувати потяги з жіночими купе: чи є попит на квитки
Скандал у Міноборони: директор департаменту позбувся посади через три дні після призначення
Скандал у Міноборони: директор департаменту позбувся посади через три дні після призначення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Голова ОВА, якого зняв Зеленський після протоколу за п’яну їзду, виграв суд
27K
«Південь» повідомив про нову загрозу від окупантів
26K
ЗСУ збільшили тиск на війська РФ на лівобережжі Херсонщини – британська розвідка
21K
Ексміністр, якого розшукують в Україні, опинився в США
11K
1 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6633
УПЦ МП законно виселили з Києво-Печерської лаври – рішення суду

Новини

ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
Вчора, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту