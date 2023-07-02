Зеленський в Одесі зустрівся з командувачем Військово-морських сил: перші деталі

Під час зустрічі були порушені питання розвитку програми морських дронів та ракетної програми

Президент України Володимир Зеленський перебуває в Одесі, де обговорив проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми. Про це президент повідомив у Телеграмі.

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«Сьогодні – Одещина. Доповідь командувача Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексія Неїжпапи. Багато важливих тем. Оперативна обстановка у Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, стратегія розвитку Військово-Морських сил ЗСУ на час війни та у післявоєнний період», - написав Зеленський.

За його словами, на зустрічі обговорили проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми.

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Як повідомляє сайт президента, Неїжпапа докладно поінформував главу держави про оперативну ситуацію в Чорному морі, спроможності ворога щодо завдання ракетних ударів із моря та оборонні можливості ВМС.

Він доповів Зеленському про стратегію розвитку Військово-Морських сил ЗСУ на час війни та в повоєнний період.

Крім того, командувач ВМС доповів Президенту про роботу зі створення корпусу морської піхоти.

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Раніше повідомлялося, що президент України підписав закони, які спростять погашення кредитів постраждалим від війни українцям.

Також президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони №364/2023 про запровадження санкційних обмежень у зв’язку з агресією РФ проти України. Зокрема, у списку опинились оборонні підприємства та керівники низки російських компаній.