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Зеленський в Одесі зустрівся з командувачем Військово-морських сил: перші деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський в Одесі зустрівся з командувачем Військово-морських сил: перші деталі
Зеленський приїхав у Одесу
фото: Telegram

Під час зустрічі були порушені питання розвитку програми морських дронів та ракетної програми

Президент України Володимир Зеленський перебуває в Одесі, де обговорив проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми. Про це президент повідомив у Телеграмі.

«Сьогодні – Одещина. Доповідь командувача Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексія Неїжпапи. Багато важливих тем. Оперативна обстановка у Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, стратегія розвитку Військово-Морських сил ЗСУ на час війни та у післявоєнний період», - написав Зеленський.

За його словами, на зустрічі обговорили проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми.

Як повідомляє сайт президента, Неїжпапа докладно поінформував главу держави про оперативну ситуацію в Чорному морі, спроможності ворога щодо завдання ракетних ударів із моря та оборонні можливості ВМС.

Він доповів Зеленському про стратегію розвитку Військово-Морських сил ЗСУ на час війни та в повоєнний період.

Крім того, командувач ВМС доповів Президенту про роботу зі створення корпусу морської піхоти.

Раніше повідомлялося, що президент України підписав закони, які спростять погашення кредитів постраждалим від війни українцям.

Також президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони №364/2023 про запровадження санкційних обмежень у зв’язку з агресією РФ проти України. Зокрема, у списку опинились оборонні підприємства та керівники низки російських компаній.

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Теги: санкції Одещина Володимир Зеленський

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