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Зеленський розповів, що планує робити після перемоги

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів, що планує робити після перемоги
Президент сподівається, що після перемоги зможе відпочити
фото: скріншот із відео

«Я хотів би просто мати трішки часу з сім’єю і з собаками», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю для The New York Times розповів, що робитиме після перемоги у війні.

Так, журналісти поцікавилися його планами після війни. Зеленський же виправив: «після перемоги, бо це різні речі».

«Після війни може бути різне, я думаю, що від цього і залежать мої плани. Тому я хотів би вірити, що буде перемога України. Не проста, дуже складна, абсолютно зрозуміло, що це дуже складно. Я хотів би просто мати трішки часу з сім’єю і з собаками. Ми одну втратиkи собаку, вона померла», – сказав президент.

Раніше Олена Зеленська зізналася, як війна змінила життєві плани її дітей. 

Також дружина президента України Олена Зеленська здійснила візит до Данії. У Копенгагені перша леді зустрілася з прем'єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен та дружиною Фредеріка X – королевою-консортом Марі.

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Теги: війна Володимир Зеленський президент дружина Олена Зеленська перша леді перемога Кейт Міддлтон

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