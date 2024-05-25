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Зеленський запровадив санкції проти низки російських ЗМІ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський запровадив санкції проти низки російських ЗМІ
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкції проти 68 юридичних і двох фізичних осіб
фото: Офіс президента

73 із 86 юридичних осіб, проти яких введені санкції, зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні

Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради з національної безпеки та оборони щодо впровадження санкцій проти низки російських медіа. Про це йдеться в указі президента.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкції проти 68 юридичних і двох фізичних осіб. Ідеться, зокрема, про низку російських медіа та компаній, у тому числі із тимчасово окупованого Криму.

Санкції застосовані проти, зокрема телекомпаній:

  • «НТВ Плюс»;
  • «Перший канал. Всесвітня мережа»;
  • «Звезда»;
  • «ТНТ Телесеть»;
  • «Петербург»;
  • «Рен ТВ»;
  • ТРК «Крим»;
  • а також газет «Известия», «Московский комсомолець».

Зауважимо, що 73 із 86 юридичних осіб, проти яких введені санкції, зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, ще два – у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області, три – в окупованому Севастополі.

Місцезнаходженням решти юридичних осіб є Російська Федерація та Китай.

До того ж санкції терміном три роки запроваджені проти Вадима Альперіна, Олександра Єріміцюца, Юрія Кушніра, Ореста Адамчо, Віктора Шермана й Андрія Попова.

Нагадаємо, Osint-аґенція Molfar опублікувала компіляцію аналітичних матеріалів, в яких зібрала бізнеси з країн, через які РФ обходить санкції. У переліку є не тільки «звичні» партнери Москви, а й США, Німеччина, Велика Британія, Швейцарія та Чехія.

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Теги: санкції Китай Володимир Зеленський Перший канал

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