Зеленський запровадив санкції проти низки російських ЗМІ
73 із 86 юридичних осіб, проти яких введені санкції, зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні
Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради з національної безпеки та оборони щодо впровадження санкцій проти низки російських медіа. Про це йдеться в указі президента.
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкції проти 68 юридичних і двох фізичних осіб. Ідеться, зокрема, про низку російських медіа та компаній, у тому числі із тимчасово окупованого Криму.
Санкції застосовані проти, зокрема телекомпаній:
- «НТВ Плюс»;
- «Перший канал. Всесвітня мережа»;
- «Звезда»;
- «ТНТ Телесеть»;
- «Петербург»;
- «Рен ТВ»;
- ТРК «Крим»;
- а також газет «Известия», «Московский комсомолець».
Зауважимо, що 73 із 86 юридичних осіб, проти яких введені санкції, зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, ще два – у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області, три – в окупованому Севастополі.
Місцезнаходженням решти юридичних осіб є Російська Федерація та Китай.
До того ж санкції терміном три роки запроваджені проти Вадима Альперіна, Олександра Єріміцюца, Юрія Кушніра, Ореста Адамчо, Віктора Шермана й Андрія Попова.
Нагадаємо, Osint-аґенція Molfar опублікувала компіляцію аналітичних матеріалів, в яких зібрала бізнеси з країн, через які РФ обходить санкції. У переліку є не тільки «звичні» партнери Москви, а й США, Німеччина, Велика Британія, Швейцарія та Чехія.
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