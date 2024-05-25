«Усі сказали – ні»: Зеленський розповів про прохання до Байдена перед вторгненням РФ

На Заході вибрали чекати, коли Росія дійсно нападе на Україну, перш ніж вжити будь-яких дій

Президент України Володимир Зеленський розповів, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії, він звертався до президента США Джо Байдена з проханням ввести санкції проти Володимира Путіна та його оточення, а також проти енергетики РФ. Про це президент розповів в інтерв’ю центральноазіатським ЗМІ.

«Я просив президента Байдена та Європейський Союз ввести санкції проти Кремля, Путіна, його оточення, енергетики до моменту вторгнення, щоб він (Путін, – ред.) знав, що буде боляче. Щоб їхні люди знали, що буде боляче економічно. Але ніхто нас не чув», – сказав Зеленський.

За його словами, на Заході вибрали чекати, коли Росія дійсно нападе на Україну, перш ніж вжити будь-яких дій щодо країни-агресорки.

«Усі сказали, що – ні: спочатку крок (мають зробити, – ред.) росіяни, а потім ми зробимо відповідні кроки. У результаті – великі людські втрати, непоправні. І мені здається, що ось це катастрофа. Мені здається, ми сидимо з вами в розрусі. Вбиті люди, долі, знущання. Який позитив? Ви лише чуєте, що десь там далеко буде черговий удар», – розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно Путін знову почав просувати тему переговорів з Україною та Заходом. Він намагається використати активізацію бойових дій на Харківщині як важіль для шантажу.

До слова, Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засудив те, як проходили «перевибори» російського диктатора Володимира Путіна та закликав не вважити їх легітимними.

Як повідомлялося, у Росії відбулися найбільш маніпульовані за останні 30 «вибори», адже вони не були ані вільними, ані чесними. Після опрацювання 100% протоколів, якщо вірити даним Центрвиборчкому Росії, Путін набрав 87,28% голосів. Явка на виборах буцімто склала 77,44%.