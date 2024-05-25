Зеленський: удар по Харкову – черговий прояв російського божевілля

Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих у Харкові

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 822-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про атаку на Харків, збиття ворожого Су-25 та необхідність у системах ППО, щоб захистити українські міста.

«Дорогі українці, українки!

Зараз були перші доповіді щодо Харкова – удару по місту, по очевидному цивільному обʼєкту: по торговельному центру, будівельному гіпермаркету. Субота, день. Один з найбільших центрів – всередині було багато працівників та були відвідувачі. Зараз пожежа на всій території. Туди прибули всі необхідні служби: ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція. Всі борються за кожне життя.

Цей удар по Харкову – черговий прояв російського божевілля. Ніяк інакше це назвати просто не можна. Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати й тероризувати людей так підло.

Вже відомо, що є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога.

Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість – для дозволу захищати життя наших людей саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли навіть наблизитись до наших кордонів, – ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів. Я дякую лідерам, які нас дійсно підтримують, дійсно бачать, що кожне рішення на підтримку України є рішенням на захист і порятунок життів.

Сьогодні в наших воїнів на Донеччині є результат, який є необхідним на всіх напрямках, в усіх тих районах, де російські удари загрожують нашим позиціям, нашим містам і громадам. Воїни нашої 110-ї окремої механізованої бригади збили сьогодні черговий російський Су-25.

Звичайно, якби в нас було більше адекватних, сучасних систем ППО та авіації, то російський повітряний флот уже зазнав би такого ж краху, як і їхній Чорноморський флот. І російський терор став би просто неможливим. Збивати російську бойову авіацію, російські ракети, їхні дрони – це реально миротворчі заходи.

Дякую всім у світі, хто допомагає нам зброєю! Дякую кожному й кожній, хто працює в нашому оборонному комплексі та виробляє для України захист! Дякую всім, хто воює заради України і наших людей! Вічна й світла памʼять усім, чиї життя забрали російські вбивці.

Слава Україні!»

Як відомо, Росія у суботу, 25 травня, нанесла черговий жорстокий удар по Харкову – по будівельному гіпермаркету. Станом на зараз відомо, що в приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Нагадаємо, через ракетний удар по Харкову, здійснений росіянами в ніч на 25 травня, зруйновна майстерня освітнього закладу та значно постраждала основана будівля ліцею. Крім того, понівечені десятки автівок, супермаркет та кілька багатоповерхівок.

До слова, увечері, 23 травня, Росія вкотре атакувала Харків. У місті пролунали вибухи.