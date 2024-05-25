Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський: удар по Харкову – черговий прояв російського божевілля

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський: удар по Харкову – черговий прояв російського божевілля
Всередині гіпермаркету було багато працівників та були відвідувачі
фото з відкритих джерел

Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих у Харкові

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 822-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про атаку на Харків, збиття ворожого Су-25 та необхідність у системах ППО, щоб захистити українські міста.

«Дорогі українці, українки!

Зараз були перші доповіді щодо Харкова – удару по місту, по очевидному цивільному обʼєкту: по торговельному центру, будівельному гіпермаркету. Субота, день. Один з найбільших центрів – всередині було багато працівників та були відвідувачі. Зараз пожежа на всій території. Туди прибули всі необхідні служби: ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція. Всі борються за кожне життя.

Цей удар по Харкову – черговий прояв російського божевілля. Ніяк інакше це назвати просто не можна. Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати й тероризувати людей так підло.

Вже відомо, що є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога.

Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість – для дозволу захищати життя наших людей саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли навіть наблизитись до наших кордонів, – ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів. Я дякую лідерам, які нас дійсно підтримують, дійсно бачать, що кожне рішення на підтримку України є рішенням на захист і порятунок життів.

Сьогодні в наших воїнів на Донеччині є результат, який є необхідним на всіх напрямках, в усіх тих районах, де російські удари загрожують нашим позиціям, нашим містам і громадам. Воїни нашої 110-ї окремої механізованої бригади збили сьогодні черговий російський Су-25.

Звичайно, якби в нас було більше адекватних, сучасних  систем ППО та авіації, то російський повітряний флот уже зазнав би такого ж краху, як і їхній Чорноморський флот. І російський терор став би просто неможливим. Збивати російську бойову авіацію, російські ракети, їхні дрони – це реально миротворчі заходи.

Дякую всім у світі, хто допомагає нам зброєю! Дякую кожному й кожній, хто працює в нашому оборонному комплексі та виробляє для України захист! Дякую всім, хто воює заради України і наших людей! Вічна й світла памʼять усім, чиї життя забрали російські вбивці.

Слава Україні!»

Як відомо, Росія у суботу, 25 травня, нанесла черговий жорстокий удар по Харкову – по будівельному гіпермаркету. Станом на зараз відомо, що в приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей. 

Нагадаємо, через ракетний удар по Харкову, здійснений росіянами в ніч на 25 травня, зруйновна майстерня освітнього закладу та значно постраждала основана будівля ліцею. Крім того, понівечені десятки автівок, супермаркет та кілька багатоповерхівок.

До слова, увечері, 23 травня, Росія вкотре атакувала Харків. У місті пролунали вибухи.

Читайте також: Уночі РФ випустила по Харкову чотири ракети: прокуратура показала наслідки
Теги: Харків пожежа місцева влада путін українці Володимир Зеленський поліція влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський і Байден не порозумілися щодо санкцій перед російським вторгненням
«Усі сказали – ні»: Зеленський розповів про прохання до Байдена перед вторгненням РФ
Сьогодні, 15:49
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкції проти 68 юридичних і двох фізичних осіб
Зеленський запровадив санкції проти низки російських ЗМІ
Сьогодні, 16:33
Переговори про мир в Україні не обов’язково вести з Путіним
Соратник Зеленського пояснив, чи потрібен Путін для переговорів про мир
Сьогодні, 15:16

Події в Україні

Пожежу локалізовано: рятувальники показали фото з середини атакованого РФ гіпермаркету
Пожежу локалізовано: рятувальники показали фото з середини атакованого РФ гіпермаркету
Зеленський: удар по Харкову – черговий прояв російського божевілля
Зеленський: удар по Харкову – черговий прояв російського божевілля
Сили оборони знову знищили російський штурмовик Су-25
Сили оборони знову знищили російський штурмовик Су-25
Чому Кримський міст досі не знищено: військовий експерт назвав причину
Чому Кримський міст досі не знищено: військовий експерт назвав причину
Ракетний удар по гіпермаркету у Харкові: всередині могли перебувати понад 200 людей
Ракетний удар по гіпермаркету у Харкові: всередині могли перебувати понад 200 людей
Розвідник розповів про ситуацію на півночі Харківщини
Розвідник розповів про ситуацію на півночі Харківщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Поліція затримала в Одесі жінку, яка здійснила наругу над прапорами
7794
Патріарх Кирило стверджує, що Путін заряджений
7511
Кулеба прокоментував повідомлення про нібито готовність Путіна до переговорів
4987
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4592
Родичі російського окупанта примусили відкрити його труну. Побачене спровокувало скандал
4453
Як Кремль може використати Україну у війні з НАТО: пояснення ISW

Новини

Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
Сьогодні, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
Сьогодні, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
Вчора, 21:32
Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
Вчора, 13:02
Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Вчора, 10:58

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua