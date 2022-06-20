Зеленський таємно відвідав Лисичанськ
Безугла не уточнила, коли саме президент перебував у Лисичанську
Президент України Володимир Зеленський таємно відвідав Лисичанськ на Луганщині. Про це повідомила нардепка, заступниця голови Комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла на свої сторінці у Facebook.
Безугла не уточнила, коли саме президент перебував у Лисичанську, але зазначила, що це було «недавно».
«Володимир Зеленський в Лисичанську. Недавно. Власне фото. Він приїхав тоді під обстрілами, приховано, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був з нами», – написала нардепка.
Раніше повідомлялося, що ситуація на Луганщині залишається дуже важкою. Загарбники продовжуються запеклі бої у Сєвєродонецьку, в районах Тошківки та Золотого, потужно обстрілюють Лисичанськ.
Нагадаємо, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.