Безугла не уточнила, коли саме президент перебував у Лисичанську

Президент України Володимир Зеленський таємно відвідав Лисичанськ на Луганщині. Про це повідомила нардепка, заступниця голови Комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла на свої сторінці у Facebook.

Безугла не уточнила, коли саме президент перебував у Лисичанську, але зазначила, що це було «недавно».

«Володимир Зеленський в Лисичанську. Недавно. Власне фото. Він приїхав тоді під обстрілами, приховано, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був з нами», – написала нардепка.

Раніше повідомлялося, що ситуація на Луганщині залишається дуже важкою. Загарбники продовжуються запеклі бої у Сєвєродонецьку, в районах Тошківки та Золотого, потужно обстрілюють Лисичанськ.

Нагадаємо, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.

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