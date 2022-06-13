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    Новини

    Окупанти роблять помилки при спробах оточити Лисичанськ – Інститут вивчення війни

    ЗСУ дали відсіч ворогу біля Врубівки та Миколаївки - Окупанти роблять помилки при спробах оточити Лисичанськ – Інститут вивчення війни
    ЗСУ дали відсіч ворогу біля Врубівки та Миколаївки
    фото: Генштаб

    Замість намагатися захопити мости через Сіверський Донець, рашисти підірвали їх

    Російські війська намагаються оточити Лисичанськ, але роблять помилки і терплять невдачі при штурмі. Ворог зруйнував два мости через Сіверський Донець, тоді як слід було прагнути захопити їх. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

    Російські окупанти продовжують наземні штурми в Сєвєродонецьку та його околицях під прикриттям сильного артилерійського вогню, але станом на 12 червня не встановили повний контроль над містом.

    Росіяни провели безуспішні штурмові операції у Врубівці та Миколаївці.

    На думку аналітиків ISW, росіяни, ймовірно, розраховують, що зможуть прорватися або в районі Тошківки, або з Попасної на північ, а потім оточити Лисичанськ або атакувати його з західного берега Сіверського Дінця.

    Водночас чергова спроба російських військ атакувати Тошківку виявилася безуспішною.
    Загарбники зруйнували два мости через річку Сіверський Донець між Сєвєродонецьком і Лисичанськом і ведуть масований обстріл третього.

    «Російські війська, в принципі, повинні прагнути захопити мости, а не руйнувати їх, оскільки у них є проблеми з форсуванням річки Сіверський Донець. Можливо, вони сподіваються заблокувати українських захисників у Сєвєродонецьку, відрізавши їм шлях до відступу, але здається малоймовірним, що вигода від захоплення відносно невеликого числа військових ЗСУ вище витрат на створення переправи через річку», – зазначили аналітики.

    Ворог також робив безуспішні спроби просування на Довгеньке, Долину і Мазанівку між Ізюмом і Слов'янськом.

    Нагадаємо, президент каже, що у Сєвєродонецьку тривають бої за кожен метр.

    Також стало відомо, що два з трьох мостів до Сєвєродонецька підірвано, місто може бути відрізане.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти роблять помилки при спробах оточити Лисичанськ – Інститут вивчення війни