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    Події в Україні

    Рашисти атакують Лисичанськ: серед загиблих шестирічна дитина

    Противник продовжує штурмувати східні регіони України - Рашисти атакують Лисичанськ: серед загиблих шестирічна дитина
    Противник продовжує штурмувати східні регіони України
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    В Лисичанську окупанти пошкодили чотири будинку

    Російські війська продовжують обстрілювати території України. Зокрема, під обстріл минулої доби знову потрапив Лисичанськ. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

    «За 12 червня в Лисичанську загинули троє місцевих жителів – чоловік і жінка, а також 6-річна дитина. Поранено одну особу. Сьогодні вночі там згорів торговельний комплекс, а ще пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте.

    «Наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка», – зазначив Гайдай.

    Противник також продовжує штурмувати Сєвєродонецьк, дещо відтіснив українських військових за рахунок значної переваги в артилерії.

    Нагадаємо, триває 110-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів до Бахмута. Окупанти обстрілювали з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти атакують Лисичанськ: серед загиблих шестирічна дитина