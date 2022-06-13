Рашисти атакують Лисичанськ: серед загиблих шестирічна дитина

В Лисичанську окупанти пошкодили чотири будинку

Російські війська продовжують обстрілювати території України. Зокрема, під обстріл минулої доби знову потрапив Лисичанськ. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

«За 12 червня в Лисичанську загинули троє місцевих жителів – чоловік і жінка, а також 6-річна дитина. Поранено одну особу. Сьогодні вночі там згорів торговельний комплекс, а ще пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте.

«Наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка», – зазначив Гайдай.

Противник також продовжує штурмувати Сєвєродонецьк, дещо відтіснив українських військових за рахунок значної переваги в артилерії.

Нагадаємо, триває 110-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів до Бахмута. Окупанти обстрілювали з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.