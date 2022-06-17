Луганщина: окупанти ведуть запеклі бої у Сєвєродонецьку, обстрілюють Лисичанськ

Триває підвезення гуманітарних вантажів, а також здійснюється «тиха» евакуація без попередніх анонсів

Ситуація на Луганщині залишається дуже важкою. Загарбники продовжуються запеклі бої у Сєвєродонецьку, в районах Тошківки та Золотого, потужно обстрілюють Лисичанськ. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

«Продовжуються запеклі бої в Сєверодонецьку. Обстрілюється Лисичанськ. В районі Золотого і Тошківки йдуть дуже важкі бої. Кажуть, що орки втомлюються. Ті, хто приходять втомлюються, але щось вони якось поки не закінчуються, як таргани лізуть з усіх щілин», – сказав він.

За словами Гайдая, триває підвезення гуманітарних вантажів, а також здійснюється «тиха» евакуація без попередніх анонсів.

«У Сєверодонецьку йдуть бої, місто не захоплене, як каже русня. А в Лисичанську дуже потужні обстріли, на жаль, дуже часто є загиблі... Дуже важко, війна не закінчується», – підсумував очільник ОВА.

Він зазначив, що внаслідок потужних обстрілів окупантами Лисичанська є багато загиблих, зокрема і вчора в результаті російського авіаудару по будинку, де ховалися люди від обстрілів.

Нагадаємо, 3 червня Луганській області виповнилося 84 роки. Попри всі намагання російських окупантів знищити регіон, Луганщина зустріла свій день народження під українським прапором.

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