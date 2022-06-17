  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Луганщина: окупанти ведуть запеклі бої у Сєвєродонецьку, обстрілюють Лисичанськ
рус
    Події в Україні

    Луганщина: окупанти ведуть запеклі бої у Сєвєродонецьку, обстрілюють Лисичанськ

    Луганщина: окупанти ведуть запеклі бої у Сєвєродонецьку, обстрілюють Лисичанськ
    фото з відкритих джерел

    Триває підвезення гуманітарних вантажів, а також здійснюється «тиха» евакуація без попередніх анонсів

    Ситуація на Луганщині залишається дуже важкою. Загарбники продовжуються запеклі бої у Сєвєродонецьку, в районах Тошківки та Золотого, потужно обстрілюють Лисичанськ. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

    «Продовжуються запеклі бої в Сєверодонецьку. Обстрілюється Лисичанськ. В районі Золотого і Тошківки йдуть дуже важкі бої. Кажуть, що орки втомлюються. Ті, хто приходять втомлюються, але щось вони якось поки не закінчуються, як таргани лізуть з усіх щілин», – сказав він.

    За словами Гайдая, триває підвезення гуманітарних вантажів, а також здійснюється «тиха» евакуація без попередніх анонсів.

    «У Сєверодонецьку йдуть бої, місто не захоплене, як каже русня. А в Лисичанську дуже потужні обстріли, на жаль, дуже часто є загиблі... Дуже важко, війна не закінчується», – підсумував очільник ОВА.

    Він зазначив, що внаслідок потужних обстрілів окупантами Лисичанська є багато загиблих, зокрема і вчора в результаті російського авіаудару по будинку, де ховалися люди від обстрілів.

    Нагадаємо, 3 червня Луганській області виповнилося 84 роки. Попри всі намагання російських окупантів знищити регіон, Луганщина зустріла свій день народження під українським прапором.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай евакуація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Луганщина: окупанти ведуть запеклі бої у Сєвєродонецьку, обстрілюють Лисичанськ