Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)



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Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» Фото: Укрінформ

Участь у змаганнях беруть понад 200 українських ветеранів та військовослужбовців

14 вересня на київському стадіоні «Піонер» президент України Володимир Зеленський урочисто відкрив Національні змагання «Ігри Нескорених», які є фінальною частиною відбору збірної України на міжнародні «Invictus Games-2020» в Гаазі. Про це повідомляє Укрінформ.

«Нехай здійсниться мрія усіх, хто хоче потрапити до Національної збірної України. І нехай у 2020 році у Нідерландах наша національна команда знову здивує весь світ своїм характером, своєю незламністю, своїм результатом», - наголосив Зеленський.

Участь у змаганнях беруть понад 200 учасників — українських ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, захворіли або були травмовані, виконуючи свої службові обов’язки в зоні бойових дій.

Протягом дня для гостей на стадіоні діятиме кілька спортивно-розважальних майданчиків та фудкорт, а для малечі передбачена спеціально обладнана дитяча зона з підготовленими нянями та аніматорами. Програма розваг спланована таким чином, щоб і учасникам, і гостям змагань комфортно було перебувати на Іграх увесь день.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 14 вересня, Зеленський також відвідає Дніпропетровщину, де перевірить обіцяний Філатовим міст.