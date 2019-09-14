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    Події в Україні

    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)

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    Зеленський відкрив &laquo;Ігри Нескорених&raquo; - Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених»
    Фото: Укрінформ

    Участь у змаганнях беруть понад 200 українських ветеранів та військовослужбовців

    14 вересня на київському стадіоні «Піонер» президент України Володимир Зеленський урочисто відкрив Національні змагання «Ігри Нескорених», які є фінальною частиною відбору збірної України на міжнародні «Invictus Games-2020» в Гаазі. Про це повідомляє Укрінформ.

    «Нехай здійсниться мрія усіх, хто хоче потрапити до Національної збірної України. І нехай у 2020 році у Нідерландах наша національна команда знову здивує весь світ своїм характером, своєю незламністю, своїм результатом», - наголосив Зеленський.

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    Участь у змаганнях беруть понад 200 учасників — українських ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, захворіли або були травмовані, виконуючи свої службові обов’язки в зоні бойових дій.

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    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)
    Зеленський відкрив «Ігри Нескорених» (фото, відео)

    Протягом дня для гостей на стадіоні діятиме кілька спортивно-розважальних майданчиків та фудкорт, а для малечі передбачена спеціально обладнана дитяча зона з підготовленими нянями та аніматорами. Програма розваг спланована таким чином, щоб і учасникам, і гостям змагань комфортно було перебувати на Іграх увесь день.

    Раніше повідомлялося, що сьогодні, 14 вересня, Зеленський також відвідає Дніпропетровщину, де перевірить обіцяний Філатовим міст.

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