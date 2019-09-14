Зеленський сьогодні відвідає Дніпропетровщину, де перевірить обіцяний Філатовим міст



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Президент України Володимир Зеленський Фото: Главком

Згідно із парі, укладеним між Зеленським та мером Дніпра, у разі недобудови мосту Філатов мав піти с посади

Президент України Володимир Зеленський 14 вересня перебуватиме з робочою поїздкою у Дніпропетровській області, де представить новопризначеного голову Дніпропетровської облдержадміністрації. Про це повідомила пресслужба глави держави.

«У Дніпрі глава держави представить новопризначеного голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Також президент ознайомиться з виконаними роботами з реконструкції автодорожнього мосту № 2», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський візьме участь у відкритті турніру «Найсильніша людина України – 2019» та ознайомиться з результатами робіт з капітального ремонту елементів благоустрою скверу «Прибережний».

Як повідомлялось, 12 липня президент Володимир Зеленський і міський голова Дніпра Борис Філатов уклали парі щодо добудови Нового мосту за два місяці. Якщо споруду не добудують у зазначений термін, мер має піти з посади.

Центральний (Новий) міст - автомобільний міст, що зв'язує центр Дніпра з лівобережною частиною міста (вулицю Коцюбинського і Слобожанський проспект). Відкритий 5 листопада 1966 року; його довжина становить 1478 м, ширина - 21 м.

У 2017 році міськрада Дніпра закрила Новий міст на реконструкцію, яку планували завершити до кінця року. Під час ремонтних робіт неодноразово виникали скандали з підрядником, а кошторис зріс майже на третину.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомляв, що порушено щонайменше сім кримінальних справ, які пов'язані з цим мостом.