Кучма вважає, що до компромісів з Путіним Зеленського можуть підштовхувати Франція і Німеччина



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Другий президент України Леонід Кучма

На думку екс-президента, Зеленському буде дуже важко на переговорах в Нормандському форматі

Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську, другий президент України Леонід Кучма стурбований тим, що лідери Франції та Німеччини можуть підштовхувати президента Володимира Зеленського до компромісів з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це пише Associated Press.

Кучма пояснив, що на переговорах в Нормандському форматі Зеленський буде «один проти трьох осіб»: проти канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона президента Росії Володимира Путіна.

«У мене немає великої надії. Зеленському буде дуже важко – він буде один проти трьох осіб», – сказав Кучма.

Другий президент переконаний, що лідери Німеччини і Франції будуть підштовхувати Зеленського до компромісів. Під компромісами він має на увазі утвердження плану з проведення місцевих виборів в районах, які контролюють російські збройні формування, без будь-якого нагляду з боку українського уряду.

Кучма пояснив, що Україну просять погодитися на «всі вимоги, які пред’являє Москва», в тому числі з наданням широких повноважень бойовикам на сході України.

Він підкреслив, що Україна обрала для себе шлях мирних угод.

«Давайте дотримуватися Мінських домовленостей. Безпека на першому місці. Вам (Росії) потрібно вивести війська, вивести важке озброєння, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше Кучма розказав, коли у Мінську можуть погодити дату розведення військ на Донбасі.