У тому, що Зеленський досі не зустрівся з Трампом, винен Богдан, – Чалий



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Посол України в США Валерій Чалий

Зараз організацією візиту Зеленського у Вашингтон посольство України не займається

Якби в Офісі президента дослухались до порад посольства України в США, то візит Володимира Зеленського в Білий дім відбувся б одразу після інавгурації.

Про це заявив посол Валерій Чалий, повідомляє Голос Америки.

«Скажу так: якби в перші два тижні почули мої поради, то візит би вже був», – сказав посол України в США.

Про які саме поради йшлось, Чалий не відповів.

«Я не можу їх розкривати. Їх знає найвище керівництво країни. Зараз уже, на мій погляд, час і дата не такі важливі. Важливим є наповнення. Але ясно, що це не має далеко відтягуватись», – додав він.

Також, на думку посла, зустріч президентів протягом Генасамблеї ООН в Нью-Йорку не замінить візиту в Білий дім.

«Буде коротка зустріч протягом Генасамблеї ООН В Нью-Йорку. Але це не замінить повноцінного візиту у Вашингтон до Білого дому. І не тільки зустрічі з президентом США, але й візиту в Конгрес, зустрічі з республіканцями та демократами, в Міністерстві енергетики, в Міністерстві оборони, з Держсекретарем, тобто зі всіма тими, хто працює з Україною», – сказав Чалий.

Зараз організацією візиту Зеленського у Вашингтон посольство України не займається. Валерій Чалий розповів, що це було ініціативою Офісу президента, який перейняв процес підготовки зустрічі двох президентів на себе.

Чалий складає свої повноваження 15 вересня. Його було звільнено у липні. Нового посла ще не призначено.

Нагадаємо, дата зустрічі президентів Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та України Володимира Зеленського у Вашингтоні ще не визначена.

Президент Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з американським президентом Дональдом Трампом відбудеться «найближчим часом у вересні», конкретну дату нині узгоджують дипломати.