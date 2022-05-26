Зеленський відреагував на зміни вікового цензу російських контрактників

РФ почала набирати на службу людей старшого віку

Російська влада ухвалила показове рішення – дозволила брати на службу за контрактом людей старшого віку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до української нації.

«Тобто молодих їм уже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається. Ще потрібен час, щоб відбити у них це бажання. Ще потрібна допомога партнерів, передусім зброєю для України. Повна допомога! Без винятків, без обмежень. Достатня, щоб перемогти. Ось про що говорять ті, хто справді цінує людей. І я вдячний усім, хто говорив про це зокрема і в Давосі. Хто говорить про це на сторінках ЗМІ й у столицях провідних держав», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, російська державна дума одразу в трьох читаннях ухвалила закон, що скасовує вікову межу для укладання першого договору про проходження військової служби. Потім він був схвалений у раді федерації РФ.

Наразі перший контракт укласти можуть росіяни віком від 18 до 40 років та іноземці віком від 18 до 30 років. Автори закону зазначали, що «скасування межі допоможе залучити до армії більшу кількість кваліфікованих фахівців», які отримують досвід поводження із зброєю лише до 40-45 років. По-суті, це означає, що для війни з Україною рашистам просто не вистачає гарматного м’яса.

Укласти перший контракт про військову службу в Росії можна буде до віку 50 років.