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    Події в Україні

    Який вигляд має Мар'їнка. Фото з лінії вогню

    Донбас палає під обстрілами рашистів<br /><br /> - Який вигляд має Мар'їнка. Фото з лінії вогню
    Донбас палає під обстрілами рашистів

    фото: Павло Кириленко / Telegram

    Мар’їнська громада – одна з найбільш постраждалих від російського вторгнення

    Російські окупанти цинічно руйнують український Донбас. Обстріли практично не припиняються.

    Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко оприлюднив актуальну фотографію з Мар'їнки, що розташована одразу біля Донецька. Там окупанти продовжують гатити з артилерії та авіації.

    Попри складну ситуацію українські військові відважно тримаються і відбивають атаки російських загарбників. Натомість окупанти буквально намагаються зруйнувати не тільки Мар'їнку, але й інші українські села та міста.

    «На руїни і згарища перетворюють російські окупанти наші міста і села. Так зараз виглядаєте Мар'їнка. Палає, але тримається. За кожен свій злочин Росія заплатить», – написав Павло Кириленко.

    Росіяни рівняють з землею міста і села. Кириленко закликав мешканців регіону евакуюватися.

    Протягом доби 25 травня росіяни вбили ще чотирьох мирних жителів Донеччини: двох у Лимані, одного у Сидоровому і одного у Берестовому. Ще 12 людей дістали поранення.

    Нагадаємо, ще раніше Генштаб повідомляв, що російські окупанти кинули значну кількість сил, щоб повністю захопити території Донецької та Луганської областей. Також Гайдай заявив, що рашисти окупували 95% Луганщини.

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    Теги: росія окупанти Донбас війна Генштаб військові громада Україна злочин Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Який вигляд має Мар'їнка. Фото з лінії вогню