Який вигляд має Мар'їнка. Фото з лінії вогню

Мар’їнська громада – одна з найбільш постраждалих від російського вторгнення

Російські окупанти цинічно руйнують український Донбас. Обстріли практично не припиняються.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко оприлюднив актуальну фотографію з Мар'їнки, що розташована одразу біля Донецька. Там окупанти продовжують гатити з артилерії та авіації.

Попри складну ситуацію українські військові відважно тримаються і відбивають атаки російських загарбників. Натомість окупанти буквально намагаються зруйнувати не тільки Мар'їнку, але й інші українські села та міста.

«На руїни і згарища перетворюють російські окупанти наші міста і села. Так зараз виглядаєте Мар'їнка. Палає, але тримається. За кожен свій злочин Росія заплатить», – написав Павло Кириленко.

Росіяни рівняють з землею міста і села. Кириленко закликав мешканців регіону евакуюватися.

Протягом доби 25 травня росіяни вбили ще чотирьох мирних жителів Донеччини: двох у Лимані, одного у Сидоровому і одного у Берестовому. Ще 12 людей дістали поранення.

Нагадаємо, ще раніше Генштаб повідомляв, що російські окупанти кинули значну кількість сил, щоб повністю захопити території Донецької та Луганської областей. Також Гайдай заявив, що рашисти окупували 95% Луганщини.

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