Для війни з Україною рашистам просто не вистачає гарматного м’яса

Укласти перший контракт про військову службу в Росії можна буде до 50 років

Російська державна дума одразу в трьох читаннях ухвалила закон, що скасовує вікову межу для укладання першого договору про проходження військової служби. Потім він був схвалений у раді федерації РФ, повідомляють росЗМІ.

Наразі перший контракт укласти можуть росіяни віком від 18 до 40 років та іноземці віком від 18 до 30 років. Автори закону зазначали, що «скасування межі допоможе залучити до армії більшу кількість кваліфікованих фахівців», які отримують досвід поводження із зброєю лише до 40-45 років. По-суті, це означає, що для війни з Україною рашистам просто не вистачає гарматного м’яса.

Укласти перший контракт про військову службу в Росії можна буде до віку 50 років, пояснив заступник глави міноборони Микола Панков.

«До 50-річного віку. Чому до 50-річного? Росіяни, які перебувають у запасі рядовими та сержантами, стоять на військовому обліку до 50-річного віку», – пояснив він.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, реалізація закону сприятиме «залученню фахівців затребуваних спеціальностей, насамперед споріднених з цивільним, (медичного забезпечення, інженерних, технічного обслуговування, експлуатації, зв'язку) на військову службу за контрактом».

Авторами проєкту закону виступили голова комітету російської держдуми з оборони Андрій Картаполов та його перший заступник Андрій Красов. Картаполов з грудня 2016 по березень 2017 року командував російським угрупуванням військ у Сирії. Є членом колегії міноборони РФ. Красов брав участь у «південноосетинському збройному конфлікті» 2008 року, командуючи однією з батальйонних тактичних груп, за що отримав звання «героя Росії».

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