ЄС, США та Британія створили групу для розслідування воєнних злочинів рашистів

Країни спільно об'єднують багатонаціональну групу експертів

Європейський Союз, США та Великобританія оголосили про створення групи для координації зусиль із притягнення до відповідальності за злочини, скоєні окупантами під час війни Росії проти України. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву Європейської служби зовнішніх дій.

«Консультативна група з питань злочинів, пов'язаних зі звірствами (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), механізм, спрямованого на забезпечення ефективної координації відповідної підтримки зусиль щодо підзвітності на місцях. ACA посилить поточні зусилля ЄС, США та Британії щодо подальшої відповідальності за жорстокі злочини в контексті триваючої загарбницької війни Росії проти України», – сказано у заяві.

Також наголошується, що основна місія ACA – підтримка підрозділів із питань воєнних злочинів Генпрокуратури України у розслідуванні та переслідуванні злочинів, пов’язаних із конфліктом.

ACA об'єднує багатонаціональну групу експертів з воєнних злочинів з країн ЄС, США, Великобританії та інших. У зв’язку з нинішньою безпековою ситуацією в Україні, експерти переважно базуються на південному сході Польщі, але оперативно задіяні в Україні, виконуючи короткострокові місії та взаємодіючи на місці з персоналом ГПУ та іншими залученими міжнародними партнерами.

Очікується, що експерти та допоміжний персонал невдовзі повністю переїдуть в Україну.

Діяльність ACA охоплюватиме координацію двох ключових напрямків:

Консультативна група при ГПУ: досвідчені старші прокурори з воєнних злочинів, слідчі, військові аналітики, а також експерти-криміналісти та інші експерти, які базуються в регіоні на постійній основі, надають експертизу, наставництво, консультації та оперативну підтримку. Мобільні групи правосуддя: створюються та розгортаються кілька мобільних груп правосуддя (MJT), щоб збільшити спроможність підрозділу ГПУ з воєнних злочинів та регіональних прокурорів для проведення польових розслідувань. MJT складатимуться як з міжнародних, так і з українських експертів і будуть розгорнуті за запитом ГПУ для того, щоб допомагати українським слідчим на місцях.

Нагадаємо, українці подали уже 44 тисячі заяв про воєнні злочини РФ – омбудсмен.

Тим часом США готують новий закон про воєнні злочини РФ в Україні.

До слова, Міжнародний кримінальний суду (МКС) ООН направить в Україну понад 40 слідчих.