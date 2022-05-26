Нові подробиці та фото ракетного обстрілу Запоріжжя

Російські ракети вбили бабусю, яка йшла в справах

Уранці 25 травня чотири ракети прилетіли до Запоріжжя від «русского міра», написав голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Росіяни залишили людей без житла, зруйнували будинки десятків родин. Старух констатував, що вже немає кінотеатру і улюбленого кафе на даху.

«Сьогодні (25 траня – ред.) Путін запропонував нам із вами паспорти Росії? Спочатку ракети, а потім паспорти! Знаєте хоч когось, хто візьме? Є така падлюка поряд?! Папірець з двоголовою куркою нехай засуне собі у ду…», – наголосив чиновник.

Також Старух поділився світлинами наслідків обстрілу Запоріжжя.

Від удару постраждала цивільна інфраструктура у Шевченківському та Олександрівському районах. Пошкоджені щонайменше 62 будинки та торговий центр «Аврора». У будівлях повибивало вікна, а в ТЦ – зруйновані магазини.

На жаль, одна жінка загинула, ще чотири людини постраждали.

Нагадаємо, вчора росіяни випустили по Запоріжжю чотири ракети. Вибухи у Запоріжжі пролунали після 5 години ранку.

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