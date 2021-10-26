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    На Київщині 11-річний хлопець на мопеді врізався у трактор (фото)

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    Трапилось зіткнення трактора та мопеда - На Київщині 11-річний хлопець на мопеді врізався у трактор (фото)
    Трапилось зіткнення трактора та мопеда
    Фото: Нацполіція

    Дитина не отримала серйозних травм

    25 жовтня в Узині Білоцерківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього: трапилось зіткнення трактора та мопеда, яким керував 11-річний хлопець. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Малолітній самостійно звернувся до лікарні.

    На місці події працювала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

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    На Київщині 11-річний хлопець на мопеді врізався у трактор (фото)
    На Київщині 11-річний хлопець на мопеді врізався у трактор (фото)
    На Київщині 11-річний хлопець на мопеді врізався у трактор (фото)
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди та згодом нададуть правову кваліфікації події.

    Нагадаємо, на Херсонщині 15-річний водій врізався в дерево. В результаті зіткнення він та троє його пасажирів загинули на місці події. Ще двоє пасажирів травмувалися.

    25 жовтня в місті Ірпінь на вулиці Чехова автомобіль здійснив наїзд на дитину.

    Теги: Національна поліція України ДТП діти трактор водій Київщина
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    На Київщині 11-річний хлопець на мопеді врізався у трактор (фото)