В Ірпені автомобіль збив дитину на самокаті

Діти на самокатах виїхали з двору на дорогу

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП

У понеділок, 25 жовтня, в місті Ірпінь на вулиці Чехова автомобіль здійснив наїзд на дитину. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події прибули наряд поліції та карета швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці з'ясували, що водій автомобіля Citroen здійснив наїзд на 8-річного хлопчика. Дитину госпіталізовано до місцевої лікарні.

Автомобіль вилетів на тротуар і врізався в огорожу.

Як видно на фото, на дорозі лежать два самокати.

За словами свідків, діти на самокатах вилетіли з придомової території прямо під автомобіль.

Наразі правоохоронцями встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомлялося, на Нивках на пішохідному переході авто збило двох осіб.

24 жовтня на проспекті Перемоги в Шевченківському районі Києва позашляховик врізався у відбійник. Від удару позашляховик вилетів на зелену зону.

У вересні минулого року у місті Вишневе під час прогулянки на самокаті дворічна дівчинка виїхала на проїжджу частину, де в той час рухався автомобіль Renault. Дитина вдарилась в автомобіль. Дівчинка отримала травми та була госпіталізована до лікарні.