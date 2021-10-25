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    В Ірпені автомобіль збив дитину на самокаті

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    Діти на самокатах виїхали з двору на дорогу - В Ірпені автомобіль збив дитину на самокаті
    Діти на самокатах виїхали з двору на дорогу
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці встановлюють обставини ДТП

    У понеділок, 25 жовтня, в місті Ірпінь на вулиці Чехова автомобіль здійснив наїзд на дитину. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місце події прибули наряд поліції та карета швидкої медичної допомоги.

    Правоохоронці з'ясували, що водій автомобіля Citroen здійснив наїзд на 8-річного хлопчика. Дитину госпіталізовано до місцевої лікарні.

    Автомобіль вилетів на тротуар і врізався в огорожу.

    Як видно на фото, на дорозі лежать два самокати.

    За словами свідків, діти на самокатах вилетіли з придомової території прямо під автомобіль.

    Наразі правоохоронцями встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди.

    Як повідомлялося, на Нивках на пішохідному переході авто збило двох осіб.

    24 жовтня на проспекті Перемоги в Шевченківському районі Києва позашляховик врізався у відбійник. Від удару позашляховик вилетів на зелену зону.

    У вересні минулого року у місті Вишневе під час прогулянки на самокаті дворічна дівчинка виїхала на проїжджу частину, де в той час рухався автомобіль Renault. Дитина вдарилась в автомобіль. Дівчинка отримала травми та була госпіталізована до лікарні.

    Теги: Національна поліція України ДТП діти Київщина автомобіль
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    В Ірпені автомобіль збив дитину на самокаті