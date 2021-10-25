В Ірпені автомобіль збив дитину на самокаті
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП
У понеділок, 25 жовтня, в місті Ірпінь на вулиці Чехова автомобіль здійснив наїзд на дитину. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
На місце події прибули наряд поліції та карета швидкої медичної допомоги.
Правоохоронці з'ясували, що водій автомобіля Citroen здійснив наїзд на 8-річного хлопчика. Дитину госпіталізовано до місцевої лікарні.
Автомобіль вилетів на тротуар і врізався в огорожу.
Як видно на фото, на дорозі лежать два самокати.
За словами свідків, діти на самокатах вилетіли з придомової території прямо під автомобіль.
Наразі правоохоронцями встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Як повідомлялося, на Нивках на пішохідному переході авто збило двох осіб.
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