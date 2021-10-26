Біля заводу «Антонов» через ДТП паралізовано рух транспорту (фото, відео)

У результаті ДТП перекриті три смуги руху

У ДТП потрапив автобус заводу «Антонов»

У вівторок, 25 жовтня, на вул. Туполєва в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса та легкового автомобіля. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Аварія трапилася біля в’їзду на територію заводу «Антонов». У ДТП потрапив автобус, що розвозить працівників підприємства.

У ДТП обійшлося без потерпілих.

На вул. Туполєва транспортний колапс Фото: dtp.kiev.ua

Через ДТП майже повністю перекрито проїзд по вул. Туполєва. Тому автомобілі виїжджають на пішохідну зону, щоб об’їхати місце аварії.

Як повідомлялося, 25 жовтня в місті Ірпінь на вулиці Чехова автомобіль здійснив наїзд на дитину.