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    Біля заводу «Антонов» через ДТП паралізовано рух транспорту (фото, відео)

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    У результаті ДТП перекриті три смуги руху - Біля заводу «Антонов» через ДТП паралізовано рух транспорту (фото, відео)
    У результаті ДТП перекриті три смуги руху
    Фото: dtp.kiev.ua

    У ДТП потрапив автобус заводу «Антонов»

    У вівторок, 25 жовтня, на вул. Туполєва в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса та легкового автомобіля. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Аварія трапилася біля в’їзду на територію заводу «Антонов». У ДТП потрапив автобус, що розвозить працівників підприємства.

    У ДТП обійшлося без потерпілих.

    На вул. Туполєва транспортний колапс Фото: dtp.kiev.ua
    На вул. Туполєва транспортний колапс Фото: dtp.kiev.ua

    Через ДТП майже повністю перекрито проїзд по вул. Туполєва. Тому автомобілі виїжджають на пішохідну зону, щоб об’їхати місце аварії.

    Як повідомлялося, 25 жовтня в місті Ірпінь на вулиці Чехова автомобіль здійснив наїзд на дитину.

    Теги: ДТП Київ Антонов автомобіль транспорт
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    Біля заводу «Антонов» через ДТП паралізовано рух транспорту (фото, відео)