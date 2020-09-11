Жінка ексватажка бойовиків «ЛНР» померла за загадкових обставин, – ЗМІ



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В ексватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького померла дружина

Дружина Плотницького померла у Воронежі більше місяця тому

Дружина терориста Лариса Плотницька померла у Воронежі у віці 46 років. Наразі достеменно причини смерті невідомі.

Про це в Twitter повідомляється у блозі «Коливано-бджоларія LPR».



«По виписці ЕГРІП дружина Плотницького померла у Воронежі більше місяця тому (причина закриття Індивідуального підприємця – у зв'язку зі смертю)», – йдеться в повідомленн.

До посту прикріпили документ – виписку з Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців РФ.

Зазначимо, що Лариса Плотницька народилася 1 липня 1974 року, вона уродженка міста Луганська, була зареєстрована там же. Офіційно шлюб з бойовиком Ігорем Плотницьким був зареєстрований у 2007 році.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Лариса Плотницька продавала у магазинах гуманітарну допомогу з Росії. Крім того, її звинувачували у привласнені кількох магазинів мережі «АТБ», й перейменувала їх «Народний».

Відомо, що Плотницький зараз проживає під Москвою, в елітному селищі Барвиха. Україна оголосила його у розшук у 2018 році.