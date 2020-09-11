Померла зіркова акторка із серіалу «Гра престолів»



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Померла британська актриса Дайана Рігг

Родина акторки попросила британські ЗМІ не турбувати їх в «цей важкий час»

На 83-му році життя померла британська акторка Дайана Рігг, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Гра престолів" і дружину агента Джеймса Бонда.

Про це, повідомляє BBC з посиланням на інформацію від агента актриси.

За інформацією видання, родина акторки попросила британські ЗМІ не турбувати їх в «цей важкий час».

Рігг народилася 20 липня 1398 року вона відома за роллю дружини Джеймса Бонда у фільмі «На секретній службі Її Величності», Олені Тіреллі в серіалі «Гра престолів», а також ролі Емми Пив в британському серіалі «Месники».

Британський королівський дім удостоїв актрису двома титулами. У 1988 році вона відзначена Орденом Британської імперії, а в 1994 стала Жінкою-Командором. Актриса також є володаркою премією Еммі, яку вона отримала в 1997 році за Кращу роль другого плану у фільмі Ребекка.

Як повідомляє BBC, актриса мирно померла вранці у себе вдома в колі родини.