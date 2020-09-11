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    У світі

    Померла зіркова акторка із серіалу «Гра престолів»

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    Померла британська актриса Дайана Рігг - Померла зіркова акторка із серіалу «Гра престолів»
    Померла британська актриса Дайана Рігг

    Родина акторки попросила британські ЗМІ не турбувати їх в «цей важкий час»

    На 83-му році життя померла британська акторка Дайана Рігг, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Гра престолів" і дружину агента Джеймса Бонда.

    Про це, повідомляє BBC з посиланням на інформацію від агента актриси.

    За інформацією видання, родина акторки попросила британські ЗМІ не турбувати їх в «цей важкий час».

    Рігг народилася 20 липня 1398 року вона відома за роллю дружини Джеймса Бонда у фільмі «На секретній службі Її Величності», Олені Тіреллі в серіалі «Гра престолів», а також ролі Емми Пив в британському серіалі «Месники».

    Британський королівський дім удостоїв актрису двома титулами. У 1988 році вона відзначена Орденом Британської імперії, а в 1994 стала Жінкою-Командором. Актриса також є володаркою премією Еммі, яку вона отримала в 1997 році за Кращу роль другого плану у фільмі Ребекка.

    Як повідомляє BBC, актриса мирно померла вранці у себе вдома в колі родини.

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