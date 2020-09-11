Українка вперше виграла справу в ЄСПЛ щодо домашнього насильства



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Ірина Левчук боролася за те, щоб виселити зі спільної квартири колишнього чоловіка-агресора

Жінка прагнула виселити зі спільної квартири колишнього чоловіка, який сильно пив, постійно сварився та погрожував дітям

Ірина Левчук, мати чотирьох дітей, виграла в Європейському суді з прав людини справу щодо домашнього насильства, створивши прецедент для громадян України.

Про це повідомляє благодійна організація Український жіночий фонд.

«Ірина Левчук боролася за те, щоб виселити зі спільної квартири колишнього чоловіка-агресора та забезпечити право своїх дітей на дитинство без постійних конфліктів та погроз», — йдеться у повідомленні.

Однак усі судові інстанції в Україні жінка програла, бо національні суди вирішили, що право чоловіка на житло важливіше. Суди в Україні розглядали цю справу понад два роки, вже після цього Левчук звернулася до ЄСПЛ.

У справі, яка опублікована на сайті ЄСПЛ, серед іншого йдеться, що чоловік позивачки сильно пив, постійно сварився та погрожував дітям.

«Завдяки підтримці Українського Жіночого Фонду, тренінгам у Києві, Страсбурзі, роботі у проектах Ради Європи, дієвій менторській підтримці ми створили прецедент захисту від домашнього насильства, коли всі можливості у своїй державі були вже вичерпані. Ірина Левчук назавжди увійде в історію Європейського суду з прав людини як перша українка, яка заговорила про проблему насилля в Україні на європейському рівні. Маю надію, що рішення у справі Левчук проти України допоможе тисячам українських жінок, що зазнають щоденного насильства, не замовчувати проблему, а шукати захисту, відстоювати свої права і досягати справедливості», — пояснює адвокатка Наталія Бухта.