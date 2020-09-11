На Дніпропетровщині подружжя знімало в порно 3-річну доньку



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На Дніпропетровщині подружжя знімало в порно 3-річну доньку

Подружжя знімали порно з дитиною на камеру, після чого розміщували фото та відео в інтернеті

У Дніпропетровській області судитимуть батьків, які знімали відео порнографічного характеру за участі своєї 3-річної доньки.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

38-річний чоловік, мешканець Вільногірська, та його дружина для виготовлення відеопродукції порнографічного характеру вчинили розпусні дії щодо власної 3-річної доньки. Вони знімали це на камеру, після чого розміщували фото та відео дитини в інтернеті, - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку правоохоронці вдома у подружжя виявили 9 пакетиків канабісу, які чоловік придбав для себе. Через це йому також інкримінують незаконне придбання, виготовлення, зберігання наркотичних засобів без мети збуту.

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо подружжя за розбещення малолітньої дитини, а також виготовлення та розповсюдження відеопродукції, що містить дитячу порнографію, - вказується у повідомлені.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.