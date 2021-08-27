«Житомирводоканал» спричинив екологічну катастрофу та вбив десятки тисяч риб

Екологічна катострофа та масова загибель риби – результат скидання до річки неочищеної води

Загальну суму шкоди, завданої водопостачальником, оцінили у 23 млн. грн.

Держекоінспекція підрахувала збитки, які було завдано «Житомирводоканалом» в результаті забруднення річки Тетерів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Він уточнив, що, за результатами позапланової перевірки, яку організація проводила на «Житомирводоканалі» 9 серпня, підприємство скинуло до ріки 120 тис. куб. м. неочищених стічних вод. Це не лише забруднило річкову воду, але і спричинило масову загибель риби – понад 27 тис. одиниць, за підрахунками екоінспекторів.

Окрім цього, у зразках забрудненого ґрунту виявили перевищення вмісту амонію в 3 рази, фосфору в 1,5 раза, хлоридів у 2,5 раза.

«За підсумками перевірки на директора «Житомирводоканалу» ДЕІ склала адмінпротокол щодо порушення правил охорони водних ресурсів. Розраховано колосальні суми збитків довкіллю: за скид неочищених стічних вод 13,1 млн грн; а ззагибель водних живих ресурсів 8,9 млн грн; за забруднення земельних ресурсів майже 880 тис. грн», – повідомив Мальований.

Мальований також додав, що організація вже спрямувала матеріали перевірки до правоохоронних органів.

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