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    «Житомирводоканал» спричинив екологічну катастрофу та вбив десятки тисяч риб

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    Екологічна катострофа та масова загибель риби&nbsp;&ndash; результат скидання до річки неочищеної води - «Житомирводоканал» спричинив екологічну катастрофу та вбив десятки тисяч риб
    Екологічна катострофа та масова загибель риби – результат скидання до річки неочищеної води
    Фото: Андрій Мальований

    Загальну суму шкоди, завданої водопостачальником, оцінили у 23 млн. грн.

    Держекоінспекція підрахувала збитки, які було завдано «Житомирводоканалом» в результаті забруднення річки Тетерів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

    Він уточнив, що, за результатами позапланової перевірки, яку організація проводила на «Житомирводоканалі» 9 серпня, підприємство скинуло до ріки 120 тис. куб. м. неочищених стічних вод. Це не лише забруднило річкову воду, але і спричинило масову загибель риби – понад 27 тис. одиниць, за підрахунками екоінспекторів.

    Окрім цього, у зразках забрудненого ґрунту виявили перевищення вмісту амонію в 3 рази, фосфору в 1,5 раза, хлоридів у 2,5 раза.

    «За підсумками перевірки на директора «Житомирводоканалу» ДЕІ склала адмінпротокол щодо порушення правил охорони водних ресурсів. Розраховано колосальні суми збитків довкіллю: за скид неочищених стічних вод 13,1 млн грн; а ззагибель водних живих ресурсів 8,9 млн грн; за забруднення земельних ресурсів майже 880 тис. грн», – повідомив Мальований.

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    «Житомирводоканал» спричинив екологічну катастрофу та вбив десятки тисяч риб
    «Житомирводоканал» спричинив екологічну катастрофу та вбив десятки тисяч риб
    «Житомирводоканал» спричинив екологічну катастрофу та вбив десятки тисяч риб
    «Житомирводоканал» спричинив екологічну катастрофу та вбив десятки тисяч риб
    «Житомирводоканал» спричинив екологічну катастрофу та вбив десятки тисяч риб
    Фото: Андрій Мальований

    Мальований також додав, що організація вже спрямувала матеріали перевірки до правоохоронних органів.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні.

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    Теги: екологія закон Житомир президент Андрій Мальований
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    «Житомирводоканал» спричинив екологічну катастрофу та вбив десятки тисяч риб