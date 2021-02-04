Екологія Кривбасу. Південний ГЗК заявив про значне досягнення

Наглядова рада ГЗК затвердила закриття виробництва у вересні 2020 року, а в лютому 2021 року підрядна організація приступить до демонтажу обладнання, будівель і споруд

Південний ГЗК практично припинив робити шкідливі викиди в атмосферу

Південний гірничо-збагачувальний комбінат ліквідував агломераційний переділ, чим на 96% скоротив викиди забруднювальних речовин в атмосферу.

Про це пише uaprom.info із посиланням на пресслужбу підприємства. Таким чином, у Кривому Розі покращиться екологічна ситуація.

«Ліквідація агломераційного переділу на Південному комбінаті, насамперед дотримання законодавства України про перехід до європейських екологічних стандартів. Важливо, щоб підприємство випускало високомаржинальну продукцію з мінімальними наслідками для навколишнього природного середовища. Закриття цеху – крок на шляху до створення екологічно чистого підприємства», – прокоментував генеральний директор АТ «Південний ГЗК» Костянтин Федін.

Наглядова рада ГЗК затвердила закриття виробництва у вересні 2020 року, а в лютому 2021 року підрядна організація приступить до демонтажу обладнання, будівель і споруд.

Агломераційний цех припинив випуск залізорудної сировини в жовтні 2019 року. Причина – консервація доменного переділу на Дніпровському металургійному заводі. Південний ГЗК поставляв на підприємство 95% випущеного агломерату. З урахуванням довгострокових планів розвитку наглядова рада комбінату вирішила не відновлювати роботу цеху. Співробітників перевели на роботу в інші структурні підрозділи.

У майбутньому на місці агломераційного цеху планується побудувати фабрику огрудкування. Мета – випуск DR окатишів із вмістом заліза понад 67%.

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