  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Екологія Кривбасу. Південний ГЗК заявив про значне досягнення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наглядова рада ГЗК затвердила закриття виробництва у вересні 2020 року, а в лютому 2021 року підрядна організація приступить до демонтажу обладнання, будівель і споруд - Екологія Кривбасу. Південний ГЗК заявив про значне досягнення
    Наглядова рада ГЗК затвердила закриття виробництва у вересні 2020 року, а в лютому 2021 року підрядна організація приступить до демонтажу обладнання, будівель і споруд

    Південний ГЗК практично припинив робити шкідливі викиди в атмосферу

    Південний гірничо-збагачувальний комбінат ліквідував агломераційний переділ, чим на 96% скоротив викиди забруднювальних речовин в атмосферу.

    Про це пише uaprom.info із посиланням на пресслужбу підприємства. Таким чином, у Кривому Розі покращиться екологічна ситуація.

    «Ліквідація агломераційного переділу на Південному комбінаті, насамперед дотримання законодавства України про перехід до європейських екологічних стандартів. Важливо, щоб підприємство випускало високомаржинальну продукцію з мінімальними наслідками для навколишнього природного середовища. Закриття цеху – крок на шляху до створення екологічно чистого підприємства», – прокоментував генеральний директор АТ «Південний ГЗК» Костянтин Федін.

    Наглядова рада ГЗК затвердила закриття виробництва у вересні 2020 року, а в лютому 2021 року підрядна організація приступить до демонтажу обладнання, будівель і споруд.

    Агломераційний цех припинив випуск залізорудної сировини в жовтні 2019 року. Причина – консервація доменного переділу на Дніпровському металургійному заводі. Південний ГЗК поставляв на підприємство 95% випущеного агломерату. З урахуванням довгострокових планів розвитку наглядова рада комбінату вирішила не відновлювати роботу цеху. Співробітників перевели на роботу в інші структурні підрозділи.

    У майбутньому на місці агломераційного цеху планується побудувати фабрику огрудкування. Мета – випуск DR окатишів із вмістом заліза понад 67%.

    Читайте також:
    Теги: екологія Кривий Ріг Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies