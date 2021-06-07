Зеленський підписав закон про обмеження використання пластикових пакетів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні. Про це стало відомо під час виступу президента на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія».

Так, зазначив Президент, дуже важливий напрямок екологічної політики — це управління відходами. З його слів, у той час, коли чимало країн вже переробляють 99% відходів, в Україні на вторинну переробку потрапляє тільки 6%.

«Закінчу мовою чітких цифр: 500 – стільки пакетів за рік використовує кожен українець. 20 хвилин – саме стільки в середньому ми користуємось таким пакетиком. Більше 100 років – саме стільки такий пакет розкладається. І декілька секунд – саме стільки потрібно, щоб підписати цей закон. Я з радістю хочу це зробити, підписуючи і закон, і указ про нашу майбутню зелену країну», – додав Глава держави.

На сьогодні розроблено сучасний законопроект про управління відходами, який запровадить запобігання їх утворення, повторне використання, переробку відходів на вторинну сировину та грамотну утилізацію, зазначив Глава держави.

Також він нагадав, що нещодавно Верховною Радою ухвалено закон про заборону використання пластикових пакетів.