Жодних переговорів та перемир'я. Військовий експерт пояснив, яку пастку готує Кремль

«Без перемир’я відбудеться швидка і неминуча поразка агресора»

Україні не варто погоджуватися на будь-які переговори з Росією. Зараз ворогу потрібне перемир’я для того, аби отримати час на підготовку нової фази агресії. Таку думку висловив генерал-майор ЗСУ, керівник ГО «Аналітичний центр вивчення і протидії гібридним загрозам» Сергій Савченко у статті «Чекаєте на контрнаступ? Все вже почалось».

Експерт зазначив, що ворог безсилий проти високоманеврених і високоточних систем ураження, які наразі має у своєму розпорядженні Україна. На його думку, без перемир’я Росія зазнає швидкої поразки.

«Ворог теж усвідомлює свій близький кінець. Єдине, що може його врятувати, – це перемир’я і переведення військової агресії в переговорний процес. Росії життєво необхідно закріпити захоплені території й отримати час на підготовку нової фази агресії. Без перемир’я відбудеться швидка і неминуча поразка агресора», – зазначив він.

Як припускає Савченко, Росія добиватиметься перемир’я під будь-якими приводами і готова залучити до цього процесу усю свою агентуру як в Україні, так і за кордоном.

«Перемир’я під будь-яким приводом – вивезення зерна, обмін заручниками і полоненими чи будь-яким іншим. Такий спосіб дій, до речі, прописаний у так званій доктрині Герасімова, яка передбачає після активних дій висування пропозицій з урегулювання конфлікту і пошуку миру. На те, щоб добитися перемир’я, будуть кинуті всі, так би мовити, «гібридні сили» Кремля, а інакше кажучи – його агентура як в Україні, так і за кордоном. Але це ми вже пройшли у 2014 році і не допустимо повторення у 2022-му», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, триває 159 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Неподалік Мазанівки Сили оборони викрили і знешкодили розвідувальну групу противника. В районі Яковлівки ворог теж намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Окупанти виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли.

Британська розвідка стверджує, що контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. У результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.