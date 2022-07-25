Банкова повідомила, коли почнуться переговори з РФ про повернення Криму

Україна прагне звільнити всі свої території без виключень

Україна та Росія можуть почати перемовини щодо повернення анексованого Криму та всієї території українського Донбасу. Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Радіо Чикаго».

Арестович зазначив, що Україна прагне звільнити всі свої території без виключень. Зараз ціль України та партнерів незмінна – військова поразка Росії на нашій території.

«Є єдиний сценарій, коли я можу це (переговори щодо Криму. – Ред.) припустити, чисто теоретично. Коли ми виб'ємо російські війська на кордони, які були 24 лютого та під ними залишиться частина Донбасу та частина Криму, на цьому етапі можемо перейти до політико-дипломатичного шляху повернення територій», – сказав Арестович.

Базовою умовою для початку перемовин має бути максимальна ослабленість російських військ. Проте Арестович акцентував, що в будь-якому випадку відповідні рішення буде ухвалювати саме президент.

Нагадаємо, окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

На думку Банкової, Україна для пришвидшення своєї перемоги у війні з Росією має отримати від союзників далекобійні ракети до Himars.