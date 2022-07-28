Контрнаступ на Херсонщині набирає обертів, – британська розвідка

Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости

Херсон практично відрізаний від інших окупованих територій

Британська розвідка стверджує, що в результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.

«Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Їхні сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання територій, що знаходяться під її контролем.

Один із них, 1000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, був пошкоджений минулого тижня. 27 липня 2022 року Україна знову вдарила по ньому, і дуже ймовірно, що зараз переправа непридатна.

«49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою. Так само місто Херсон, найбільш політично значущий населений пункт, окупований Росією, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій. Її втрата серйозно підірвала б спроби Росії намалювати окупацію як успіх», – зазначає розвідка.

Триває 155-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 28 липня читайте тут.