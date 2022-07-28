Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Контрнаступ на Херсонщині набирає обертів, – британська розвідка

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 10:00 glavcom.ua
Контрнаступ на Херсонщині набирає обертів, – британська розвідка
Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости
фото з відкритих джерел

Херсон практично відрізаний від інших окупованих територій

Британська розвідка стверджує, що в результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.

«Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Їхні сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання територій, що знаходяться під її контролем.

Один із них, 1000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, був пошкоджений минулого тижня. 27 липня 2022 року Україна знову вдарила по ньому, і дуже ймовірно, що зараз переправа непридатна.

«49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою. Так само місто Херсон, найбільш політично значущий населений пункт, окупований Росією, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій. Її втрата серйозно підірвала б спроби Росії намалювати окупацію як успіх», – зазначає розвідка.

Триває 155-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. 

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 28 липня читайте тут.

 

Теги: ЗСУ розвідка росія окупанти війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ продовжуватиме приділяти пріоритет зусиллям щодо погіршення та знищення протикорабельних можливостей України
План захоплення Одеси. Британська розвідка повідомила подробиці
26 липня, 09:32
Росія, ймовірно, «продовжує докладати зусиль з евакуації та ремонту тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час бойових дій в Україні»
Британська розвідка виявила базу окупантів за 10 км від кордону з Україною
25 липня, 09:11
За даними британської розвідки, Росія збільшила використання ракет ППО в якості допоміжного засобу для наземних атак через гостру нестачу спеціалізованих ракет
Росія розгорнула стратегічні системи ППО для ураження наземних цілей – британська розвідка
22 липня, 09:28

Події в Україні

Рашисти обстріляли ТЕЦ та житловий масив на Харківщині: є загиблі
Рашисти обстріляли ТЕЦ та житловий масив на Харківщині: є загиблі
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
Рашисти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
Рашисти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
Турецька компанія безкоштовно надасть «Байрактар», на який збирала Польща
Турецька компанія безкоштовно надасть «Байрактар», на який збирала Польща
Жителі Миколаєва «перевиховали» місцевого фаната Кадирова (відео)
Жителі Миколаєва «перевиховали» місцевого фаната Кадирова (відео)
Окупанти вдруге за добу вдарили до Дніпропетровщині: є загиблі та поранені
Окупанти вдруге за добу вдарили до Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Ракетний удар по Київщині: відомі перші подробиці (відео)
47K
У Харкові пролунали вибухи, є пожежі (відео)
44K
РФ посилила обстріли та розвідку з Білорусі – Генштаб
31K
Контроль за зброєю. Міноборони пояснило, чому нова система – горе для окупантів
13K
На Київщині пролунали вибухи
10K
На Київщині оголошена третя повітряна тривога за ранок

Новини

Генерал США зробив втішний прогноз для ЗСУ
Сьогодні, 15:39
Окупанти завдали удару по Кропивницькому: є загиблі та багато поранених
Сьогодні, 15:31
Президент провів перемовини з Вселенським патріархом Варфоломієм
Сьогодні, 15:20
Науседа вручив Зеленському найвищу державну нагороду Литви (відео)
Сьогодні, 15:18
У Запоріжжі водій на швидкості втаранився в комунальників: є загиблий і постраждалі (фото, відео)
Сьогодні, 15:08
Єгипет скасував контракти на купівлю українського зерна
Сьогодні, 15:03

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту