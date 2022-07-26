Малюська пояснив, чому Україна та Росія не ведуть мирні переговори

На думку Дениса Малюськи, заяви РФ про готовність до перемовин – це насправді готовність нав'язати свої умови

Коли буде реальна готовність до перемовин з боку Росії – безумовно, перемовини відновляться

Між Україною та Росією зараз не ведуться переговори щодо припинення війни. Оскільки єдина позиція росіян в тому, що вони хочуть підписати з нами документ, який дуже схожий на капітуляцію з нашого боку. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив міністр юстиції Денис Малюська.

«Треба чітко проводити лінію. Є перемовини з Росією. І є перемовини щодо гарантій безпеки з нашими партнерами і союзниками з Заходу. Перемовини з Росією – це там, де я член переговорної групи. Вони зараз не проводяться, крім дуже вузької групи і дуже вузької теми – це вивезення зерна. Що стосується переговорів з гарантій безпеки – там я участі не беру, тому в мене детальної інформації немає», – пояснює Малюська.

Міністр зазначив, зараз для перемовин з РФ створена велика група при Офісі президента і які їхні результати будуть досягнуті, та на яких умовах такі гарантії будуть надані – потрібно очікувати інформацію від Офісу президента і МЗС.

«Очевидно з того, що ми з самого початку дивилися і розуміли – напевно, що ці гарантії не будуть універсальними для всіх країн, що приєднаються до такого режиму, скоріш за все. Це комунікували Офіс та МЗС. Але це об'єктивна реальність, тому що можливості різних країн є різними, і принаймні поки що ступінь готовності захищати Україну теж різний у різних державах», – підкреслив він.

За словами Малюськи, перемовини на тему зерна відбуваються не на базі групи щодо гарантій безпеки, чи навіть тієї повної групи, яка веде перемовини з Росією.

«Це лише частина цієї групи. Фокус на тих, хто співпрацює з ООН, зі Збройними силами. За великим рахунком, можна було б навіть на три групи розподілити переговорний процес», – зазначив міністр.

Тобто, як пояснює очільник Мін’юсту, є перемовини по зерну – короткострокові, вузькі лише щодо точкового питання. Є перемовини з Росією щодо потенційного припинення вогню чи миру – заморожені на певний час і не відбуваються. І перемовини щодо гарантій безпеки – великі, з багатьма країнами активно ведуться.

Міністр зазначив, що бере участь у складі делегації групи щодо припинення вогню. Він зазначив, що зараз перспектив укладення договору щодо припинення вогню немає. Насамперед – через позицію Росії.

Малюська зазначив, що РФ постійно посилає сигнали про готовність знову відновити переговори, висуваючи свої ультиматуми.

«Це лунає в російських медіа постійно: що ми готові, це українці не хочуть перемовлятися. Насправді вони готові підписати договір на тих умовах, які їм подобаються і які вкрай схожі на якусь капітуляцію. Тому це не готовність до перемовин – це готовність нав'язати свої умови, щоб ми здалися. Десь така в них готовність», – сказав міністр.

Водночас Малюська наголосив, що коли буде реальна готовність до перемовин – безумовно, перемовини відновляться.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії треба надати потужну військову відповідь, і тільки після цього вона буде здатна іти на переговори. Разом з тим, президент України наголосив, що не бажає переговорів із країною-агресором перш за все українське суспільство.

За словами глави держави, українці переконані у тому, що Збройні сили можуть звільнити усю територію України від окупантів.

Також раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна та Росія можуть почати перемовини щодо повернення анексованого Криму та всієї території українського Донбасу.

Відомо також, що 22 липня в Стамбулі підписали угоду між Україною, Росією, Туреччиною та ООН про вивезення українського зерна. Згідно з договором, зерно й інше продовольство вивозитимуть кораблями з трьох українських портів. Росія також мала забезпечити «режим тиші».

Проте вже 23 липня російські загарбники обстріляли Одеський порт крилатими ракетами типу «Калібр». У порту було зерно, яке готували на експорт.