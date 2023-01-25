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Злетіли три групи. Кім попередив українців про запуски дронів-камікадзе

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Злетіли три групи. Кім попередив українців про запуски дронів-камікадзе
Взлетіли вже три групи дронів: українцям повідомили про небезпеку
фото з відкритих джерел

Кім зазначив, що вже три групи «мопедів» злетіли

У середу, 25 січня, стало відомо про можливу атаку дронів-камікадзе по Україні. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Очільник області написав, що вже три групи «мопедів» злетіли.

«Дрібні капосники у день народження президента України Володимира Зеленського не могли нічого не зробити», – додав Кім.

Нагадаємо, у Києві 25 січня, близько 20:08 була знову оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени вили у багатьох областях України вчетверте за день. 

Нагадаємо,  триває 336 доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та п'ять ракетних ударів. Також здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються.

Теги: Миколаїв Віталій Кім тривога

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