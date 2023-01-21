Постачання іранських дронів Росії: Офіс генпрокурора зробив заяву

Винуватість щодо постачання дронів РФ тих чи інших осіб будуть доводити як у національних, так і міжнародних судах.

У слідства немає жодних сумнівів, що посадові особи, юридичні особи і фізичні особи Ірану причетні до виробництва і постачання дронів до РФ

Органи прокуратури і слідства мають інформацію про постачання Іраном дронів до Російської Федерації, доказова база ще збирається, а вину посадових і фізичних осіб доводитимуть у судах. Про це заявив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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«У органів прокуратури, органів слідства немає жодних сумнівів, що посадові особи, юридичні особи і фізичні особи Ірану причетні до виробництва і постачання цих дронів до Російської Федерації з метою їх подальшого використання проти нашого народу», – сказав він.

За його словами, про це свідчать оперативні дані й дані розвідувальних підрозділів як українських, так і міжнародних партнерів. «Тобто у нас є інформація, яка підтверджує причетність Ірану до цього», - прокоментував очільник департаменту ОГП.

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Бєлоусов зазначив, що винуватість тих чи інших осіб будуть доводити як у національних, так і міжнародних судах.

«Саме зараз органи слідства і прокуратури збирають докази, якими ми зможемо переконати суд у причетності цих осіб до злочинів. І з цією метою проводяться сотні слідчих дій, сотні експертиз, які найближчим часом будуть завершені», – пояснив він.

Представник ОГП запевняє, що доказів вини посадових осіб і фізичних осіб Ірану, а також представників будь-яких інших країн, які сприяють Ірану у розробці або поставці цих дронів, їх використанню в Україні, буде достатньо.

«Для нас украй важливо простежити весь ланцюжок від виробництва до постачання і безпосереднього використання. Усі особи, які постачають комплектуючі, які збирають ці дороги, які постачають, які навчають росіян використовувати ці дрони, і ті особи, які безпосередньо запускають дрони по наших громадянах, по наших містах, усі вони мають бути ідентифіковані», - наголосив Бєлоусов.

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За його словами, це тисячі людей, по багатьох з яких уже є інформація, але для ідентифікації інших потрібен час.

Раніше повідомлялося, що іранські безпілотники, які Росія використовує проти України, містять іноземні, особливо американські компоненти. Раніше член парламентського з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманінв інтерв’ю «Главкому» розповів, що маючи чималий запас Су-35 та МіГ-29, росіяни були впевнені, що матимуть перевагу у повітрі. Коли ж коштовні літаки почали горіти пачками, простіше виявилось закуповувати готові дрони.