«Сталевий фронт» передав прикордонникам генератори, дрони та тепловізори

Днями компанія Метінвест також передала дрони, генератори та EcoFlow підрозділам ГУР

Прикордонники, які захищають рубежі України на східному напрямку, отримали чергову партію допомоги – 30 генераторів, 40 дронів, 20 тепловізорів та 30 потужних пауербанків EcoFlow. Крім того, бійцям передали 300 комплектів зимової форми, взуття та термобілизни найвищої якості, і 100 тонн металоконструкцій для відновлення зруйнованих постів. Допомогу надала компанія Метінвест, в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт», яку започаткував український бізнесмен Рінат Ахметов для допомоги ЗСУ.

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«Дрони – це наші очі. Державна прикордонна служба дуже ефективно нищить ворога, навіть у порівнянні з іншими відомствами, які входять до сектору оборони країни. А дрони дозволять нам робити це ще ефективніше», – прокоментував допомогу заступник директора департаменту, начальник управління озброєння та техніки, полковник Олександр Сібало.

Він також пояснив, що на «нулі» бійці не можуть використовувати генератори, як бензинові, так і дизельні, тому що їхній шум розкриває позиції. Але заряджати техніку необхідно, тому в нагоді стають пауербанки великої ємності.

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«Пауербанки великої ємності – це найсучасніша і сама вдала заміна генераторам. Така техніка дуже нам необхідна, і ми вдячні за цю допомогу. Вже сьогодні вона поїде на місця ведення активних бойових дій», – зауважив полковник.

За словами керівника Проєктного офісу Метінвест Олександра Водовіза, компанія системно надає допомогу всім підрозділам, які звертаються, і передає техніку та амуніцію, обираючи для українських бійців найякіснішу.

«В рамках «Сталевого Фронту» ми передали на декілька мільярдів гривень різних речей для військових. Ми не виділяємо окремі підрозділи, допомагаємо всім: і прикордонникам, і СБУ, і ГУР, і війська ССО, і бригади ЗСУ. Всім, хто до нас звертається, ми намагаємось допомагати. Не вибираємо дешеву техніку, не шукаємо якихось компромісів, адже якщо цей генератор перестане працювати на лінії фронту – це життя наших хлопців», – зауважив Водовіз.

Днями компанія Метінвест також передала дрони, генератори та EcoFlow підрозділам ГУР, які воюють на найгарячіших напрямках українського фронту – Бахмуті та Соледарі.

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Як відомо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу захисникам України. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова наразі сягнула 4,3 млрд грн.