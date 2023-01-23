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«Сталевий фронт» передав прикордонникам генератори, дрони та тепловізори

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Сталевий фронт» передав прикордонникам генератори, дрони та тепловізори
Пауербанки великої ємності – це найсучасніша і сама вдала заміна генераторам
фото: Метінвест

Днями компанія Метінвест також передала дрони, генератори та EcoFlow підрозділам ГУР

Прикордонники, які захищають рубежі України на східному напрямку, отримали чергову партію допомоги – 30 генераторів, 40 дронів, 20 тепловізорів та 30 потужних пауербанків EcoFlow. Крім того, бійцям передали 300 комплектів зимової форми, взуття та термобілизни найвищої якості, і 100 тонн металоконструкцій для відновлення зруйнованих постів. Допомогу надала компанія Метінвест, в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт», яку започаткував український бізнесмен Рінат Ахметов для допомоги ЗСУ.

«Дрони – це наші очі. Державна прикордонна служба дуже ефективно нищить ворога, навіть у порівнянні з іншими відомствами, які входять до сектору оборони країни. А дрони дозволять нам робити це ще ефективніше», – прокоментував допомогу заступник директора департаменту, начальник управління озброєння та техніки, полковник Олександр Сібало.

Він також пояснив, що на «нулі» бійці не можуть використовувати генератори, як бензинові, так і дизельні, тому що їхній шум розкриває позиції. Але заряджати техніку необхідно, тому в нагоді стають пауербанки великої ємності.

«Пауербанки великої ємності – це найсучасніша і сама вдала заміна генераторам. Така техніка дуже нам необхідна, і ми вдячні за цю допомогу. Вже сьогодні вона поїде на місця ведення активних бойових дій», – зауважив полковник.

За словами керівника Проєктного офісу Метінвест Олександра Водовіза, компанія системно надає допомогу всім підрозділам, які звертаються, і передає техніку та амуніцію, обираючи для українських бійців найякіснішу.

«В рамках «Сталевого Фронту» ми передали на декілька мільярдів гривень різних речей для військових. Ми не виділяємо окремі підрозділи, допомагаємо всім: і прикордонникам, і СБУ, і ГУР, і війська ССО, і бригади ЗСУ. Всім, хто до нас звертається, ми намагаємось допомагати. Не вибираємо дешеву техніку, не шукаємо якихось компромісів, адже якщо цей генератор перестане працювати на лінії фронту – це життя наших хлопців», – зауважив Водовіз.

Днями компанія Метінвест також передала дрони, генератори та EcoFlow підрозділам ГУР, які воюють на найгарячіших напрямках українського фронту – Бахмуті та Соледарі.

Як відомо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу захисникам України. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова наразі сягнула 4,3 млрд грн.

Теги: Рінат Ахметов озброєння фронт полковник бізнесмен генератор

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