ЗМІ: У Донецькій області – мітинги через відсутність водопостачання КП «Вода Донбасу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ситуація з водопостачанням сильно обурює місцевих жителів, які змушені у спеку виживати без необхідної кількості води

Прифронтові населені пункти залишаються без води ще з 23 травня через величезні борги КП «Вода Донбасу»

На Донеччині 16 червня декілька сотень жителів прифронтових Новгородського і Торецька вийшли на акцію протесту через тривалу проблему з водопостачанням.

Про це повідомило інтернет-видання Donbass live.

«Люди просто обурені, оскільки спостерігаються явні порушення прав, і це можна назвати справжньою диверсією та політичним тиском, що пов'язаний з виборчим процесом. Йде пряме розгойдування ситуації та цілеспрямоване руйнування інфраструктури прифронтового регіону», - зазначив голова громадської організації (ГО) «Твоє нове місто» Володимир Єлець.

Нагадаємо, що Новгородське разом з ще 12 населеними пунктами залишаються без води ще з 23 травня. Причина - насосні станції області відключені від електрики через величезні борги КП «Вода Донбасу» перед постачальником останньої надії «Укрінтеренерго».

Така ситуація сильно обурює місцевих жителів, які змушені у спеку виживати без необхідної кількості води.

За словами Володимира Єльця, учасники мітингу записали відеозвернення до обласної влади, прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана і Президента Володимира Зеленського.

«Також була створена ініціативна група з місцевих мешканців, яка займається контролем за рішенням ситуації. Крім того, ГО «Твоє нове місто» готує звернення до профільних міністерств і структури, оскільки вбачає явну диверсію», - сказав Єлець.

Місцеві жителі будуть звертатися й до омбудсмена через порушення своїх конституційних прав.

«Підвіз питної води є, але цього недостатньо, тому що люди, які живуть у багатоповерхівках, її недоотримують і змушені самостійно нести на верхні поверхи. Крім того, тривожною стає санітарно-епідеміологічна ситуація, тому що без води в спеку просто неможливо», - підкреслив Єлець.

Жителі прифронтових населених пунктів чекають від влади адекватних відповідей і якнайшвидшого вирішення гуманітарної проблеми.

Нагадаємо, раніше в Костянтинівці люди перекрили автодорогу через відсутність водопостачання.

Як раніше повідомлялося, 27 травня без води залишилися 6 населених пунктів, в тому числі міста Бахмут і Соледар. Водопостачання з 23 травня припинилося в 16 населених пунктах Донбасу.

Нагадаємо, мешканці Донецької області звернулися з петицією до Президента Зеленського щодо підключення до електроенергії КП «Вода Донбасу».

Нагадаємо, питання водопостачання КП «Вода Донбасу» Кабінет міністрів України розглядає з початку квітня 2019 року. Зокрема, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко за підсумками наради 3 квітня доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі надати державну допомогу КП «Компанія «Вода Донбасу» (у підприємства накопичені борги з оплати за використану електроенергію).