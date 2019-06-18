У Протасовому Яру знову пиляють дерева і працює техніка забудовника (відео)



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У Протасовому Яру працює техніка забудовника Фото: скріншот відео

Між активістами і представниками забудовника відбулася штовханина

Сьогодні, 18 червня, у Протасовому Яру в Києві сталась штовханина між активістами та представниками забудовників, які пиляли й вивозили дерева.

Про це повідомив активіст Роман Ратушний.

На місці активісти знайшли кілька дерев, які нещодавно зрізали.

Представники забудовника намагались екскаватором згрібати спиляні дерева, але протестувальники завадили їм це робити.

Між активістами і забудовниками відбулася штовханина, на місце приїхала поліція.

За словами протестувальників, забудовники не можуть виконувати ніяких робіт на місці, бо там відсутній паркан. Своєю чергою представник забудовника каже, що активісти не дають їм його встановити.

Як повідомлялося, 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві близько сотні людей вийшли на акцію проти забудови Протасового Яру.

Перед частковим перекриттям вулиці Протасів Яр між протестувальниками та чоловіками, які охороняли забудову, сталися сутички. 4 травня у Києві знову протестували проти забудови Протасового Яру . Учасники акції частково перекрили однойменну вулицю.





Джерело: Громадське