Місце голосування перед виборами у Раду змінили близько 10 тис. осіб



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Найчастіше виборці змінюють місце голосування з Донеччини – 3174 особи, на другому місці знаходиться Луганщина – 1727 осіб, з окупованого Криму місце голосування змінили 188 осіб

Місце голосування перед достроковими виборами у Верховну Раду України, які призначені на 21 липня, змінили вже близько 10 тисяч осіб. Про це свідчать дані Державного реєстру виборців.

Станом на 18 червня тимчасово змінили місце голосування вже 9 632 особи.

Як і раніше, найчастіше виборці змінюють місце голосування з Донецької області – 3174 особи, на другому місці знаходиться Луганська область – 1727 осіб. З окупованого Криму місце голосування змінили 188 осіб.

Найбільша кількість виборців обрала для голосування місто Київ (2100 осіб) та Київську область (1015 осіб). Місцем голосування також часто обирають Харківську (786 осіб), Одеську (579 осіб), Дніпропетровську (511 осіб) та Львівську (342 особи) області.

Крім того, 852 особи змінили місце голосування у межах Донецької області та 436 осіб – в межах Луганської.

Як повідомлялось, процес тимчасової зміни місця голосування стартував 24 травня, він триватиме до 15 липня.

Для тимчасової зміни місця голосування виборцю необхідно подати заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці чи адреси, за якою він бажає проголосувати, до органу ведення Державного реєстру виборців. Адреси відділень адміністрування реєстру вказані на сайті Держреєстру.

Нагадаємо, Указом президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.

Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.