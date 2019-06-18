Без води залишилися будинки на п’яти вулицях Києва (адреси)



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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

Сьогодні, 18 червня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Бульварно-Кудрявська, 38;

пров. Олександра Бестужева, 22/1;

вул. Єжи Ґедройця, 16;

пр-т. Академіка Глушкова, 24;

вул. Академіка Білецького, 9, 9А, 9Б.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, що у Києві тарифи на холодну воду та водовідведення поки не підвищуватимуть. Зростання вартості послуги може відбутися у січні 2020 року.