Без води залишилися будинки на п’яти вулицях Києва (адреси)
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 18 червня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Бульварно-Кудрявська, 38;
- пров. Олександра Бестужева, 22/1;
- вул. Єжи Ґедройця, 16;
- пр-т. Академіка Глушкова, 24;
- вул. Академіка Білецького, 9, 9А, 9Б.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, що у Києві тарифи на холодну воду та водовідведення поки не підвищуватимуть. Зростання вартості послуги може відбутися у січні 2020 року.