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    Без води залишилися будинки на п’яти вулицях Києва (адреси)

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    Без води залишилися будинки на п’яти вулицях Києва (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 18 червня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Бульварно-Кудрявська, 38;
    • пров. Олександра Бестужева, 22/1;
    • вул. Єжи Ґедройця, 16;
    • пр-т. Академіка Глушкова, 24;
    • вул. Академіка Білецького, 9, 9А, 9Б.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, що у Києві тарифи на холодну воду та водовідведення поки не підвищуватимуть. Зростання вартості послуги може відбутися у січні 2020 року.

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