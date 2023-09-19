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Змушували копати собі могили: звіт про злочини окупантів на ЗАЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Змушували копати собі могили: звіт про злочини окупантів на ЗАЕС
фото ілюстративне

У звіт увійшли покази 14 очевидців ймовірних воєнних злочинів на території ЗАЕС

Документатори та розслідувачі громадської організації Truth Hounds підготували аналіз, що стосується системних викрадень, катувань і вбивств працівників Запорізької АЕС. Їх здійснюють за сприяння російської державної корпорації з атомної енергії «Росатом» з березня 2022 року. Про це представники організації розповіли під час брифінг в Media Centre Ukraine – «Укрінформ».

Йдеться про насильницькі викрадення, систематичні катування, залякування персоналу атомної електростанції та інше.

У звіт увійшли покази 14 очевидців ймовірних воєнних злочинів на території Запорізької атомної електростанції.

«Працівників вивозили в ліс і змушували копати собі могили, їм погрожували, що вб’ють і зґвалтують їхніх родичів. І це все відбувалося щонайменше за мовчазної згоди представників корпорації «Росатом», а найімовірніше – вони їх ініціювали. Це все відбувається, на жаль і досі», – наголосив виконавчий директор Truth Hounds Роман Авраменко.

Авраменко зауважив, що головне завдання окупантів в тому, щоби працівники підписували контракти з «Росатомом» та охочіше йшли на співпрацю.

Раніше повідомлялося, що окупанти посилили військову активність навколо ЗАЕС.

Нещодавно Путін знову взявся погрожувати атакувати АЕС.

Теги: АЕС окупанти війна Запорізька АЕС

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