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Через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження – радник прем’єра

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження – радник прем’єра
Радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко
фото з відкритих джерел

Україні потрібен імпорт вугілля, бо через ремонт АЕС теплові електростанції понесли додаткове навантаження – радник прем’єра

Через ремонтну компанію НАЕК «Енергоатом» на блоках атомної генерації та необхідність покриття теплоелектростанціями додаткового навантаження останні два місяці, українська енергосистема спожила більше вугілля. Про це в інтерв'ю «Апострофу» розповів радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко. 

За його словами, впродовж липня-серпня спостерігалося підвищене споживання вугілля, і, як наслідок, запаси на складах (ТЕС – ред.) виявилися меншими, ніж було заплановано. Бойко пояснив, що аналіз динаміки складських запасів з початку року і особливо двох останніх літніх місяців дозволяє зробити наступний висновок: без залучення імпортного ресурсу виконати це завдання навряд чи можливо.

«Пояснюється це здебільшого двома факторами. Основний – це більш активна, ніж зазвичай ремонтна кампанія «Енергоатома», і необхідність покриття тепловими станціями додаткового (по відношенню до планів) споживання», – розповів він.

За словами Бойка, другим фактором є незвично спекотна погода в ці місяці, що також призвело до вищого, ніж зазвичай споживання вдень.

«Якщо в минулі роки майже щодня доводилося обмежувати роботу сонячних електростанцій, то цього літа таких днів було лише близько десяти. Не можна не згадати і вже традиційне для останніх років зниження видобутку вугілля, особливо державними шахтами», – зазначив радник прем’єр-міністра.

На його переконання, вересні-жовтні очікується своєрідне «рокірування»: атомні енергоблоки почнуть давати енергію, а теплові, натомість, почнуть виводитись в ремонт. Крім того у вересні-жовтні очікується традиційне зниження як температури повітря, так і обсягу споживання енергії. Відтак витрата вугілля також скоротиться, і його кількість на складах почне збільшуватися. Проте, на думку Бойка, запланованих (Урядом на складах ТЕС – РЕД.) 1,8 мільйона тонн до 15 жовтня досягти виключно внутрішнім ресурсом буде проблематично.

«Тож вже сьогодні необхідно домовлятися про регулярні імпортні поставки вугілля. І це, в першу чергу, стосується державного «Центренерго», оскільки саме на станціях цієї компанії найбільші проблеми з забезпеченням вугіллям на осінньо-зимовий період», – підсумував він.

Нагадаємо, ДТЕК імпортує 210 тисяч тонн вугілля для стійкішого проходження зими.

Теги: вугілля імпорт Юрій Бойко Енергоатом ремонт Центренерго

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